Τραμπ για Ιράν: Θέλουν να διαπραγματευτούν, τους είπα «είναι πολύ αργά»
«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η ηγεσία τους χάθηκαν» υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Την απόψη ότι είναι «πολύ αργά» για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν.
«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να διαπραγματευτούν. Είπα είναι "πολύ αργά!"» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του.
Μιλώντας χθες στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι οι επιθέσεις θα διαρκέσουν πιθανώς τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι «τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμα».
