Τραμπ για Ιράν: Θέλουν να διαπραγματευτούν, τους είπα «είναι πολύ αργά»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Επίθεση στο Ιράν

Τραμπ για Ιράν: Θέλουν να διαπραγματευτούν, τους είπα «είναι πολύ αργά»

«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η ηγεσία τους χάθηκαν» υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ για Ιράν: Θέλουν να διαπραγματευτούν, τους είπα «είναι πολύ αργά»
50 ΣΧΟΛΙΑ
Την απόψη ότι είναι «πολύ αργά» για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Η αεράμυνά τους, η Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και η ηγεσία τους χάθηκαν. Θέλουν να διαπραγματευτούν. Είπα είναι "πολύ αργά!"» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του.

Τραμπ για Ιράν: Θέλουν να διαπραγματευτούν, τους είπα «είναι πολύ αργά»

Μιλώντας χθες στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι οι επιθέσεις θα διαρκέσουν πιθανώς τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι «τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμα».
50 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης