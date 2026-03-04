Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η τελετή θα κρατήσει 3 μέρες
Στις 20:30 ώρα Ελλάδας θα ξεκινήσει η τελετή στον χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί
Οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
