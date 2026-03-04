Οι Φρουροί της Επανάστασης διαβεβαιώνουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των στενών του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης διαβεβαιώνουν πως έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των στενών του Ορμούζ
O Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα
Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των στενών του Ορμούζ, διέλευσης-κλειδιού για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον περσικό Κόλπο, διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα.
«Αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ βρίσκονταιυπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.
Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση του στενού από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.
