Βομβαρδισμένο τοπίο η Τεχεράνη: Ισοπεδωμένα κτίρια, τραυματίες και απεγκλωβισμοί μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, δείτε βίντεο

Βομβαρδισμένοι δρόμοι, διαλυμένα οχήματα και σωστικά συνεργεία που δίνουν μάχη για να απεγκλωβίσουν πολίτες μέσα από τα ερείπια σε κεντρικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει «ό,τι χρειαστεί» στον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που εικόνες από την Τεχεράνη αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής μετά τα τελευταία αεροπορικά πλήγματα.

Βίντεο που κυκλοφορούν από την ιρανική πρωτεύουσα δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια, διαλυμένα οχήματα και δρόμους σπαρμένους με συντρίμμια. Σε αρκετές περιοχές διακρίνονται βομβαρδισμένοι οδικοί άξονες, με το οδόστρωμα να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και τμήματα ασφάλτου να έχουν αποκολληθεί από τις εκρήξεις.


Στα πλάνα εμφανίζονται τραυματίες πεσμένοι στο έδαφος να ζητούν βοήθεια, ενώ πολίτες και διασώστες επιχειρούν να τους μεταφέρουν μακριά από τα σημεία των πληγμάτων. Παράλληλα, σωστικά συνεργεία εργάζονται εντατικά προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν άτομα από κτίρια που έχουν ισοπεδωθεί ή έχουν υποστεί σοβαρές δομικές βλάβες.

Οι καταστροφές επεκτείνονται και σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, όπου καταστήματα εμφανίζονται με σπασμένες προσόψεις, κατεστραμμένες βιτρίνες και καμένα εμπορεύματα. Σε ορισμένες περιοχές, πυκνός καπνός συνεχίζει να υψώνεται από τα ερείπια, ενώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας αποκλείουν δρόμους για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

دمار في طهران بعد قصف أميركي إسرائيلي


Το πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετώπιζε ήδη οξεία οικονομική κρίση, με τις νέες καταστροφές να επιβαρύνουν περαιτέρω τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών.
