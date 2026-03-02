Το κρίσιμο δίλημμα του Στάρμερ μετά τις επιθέσεις στη βρετανική βάση της Κύπρου, θα επιτεθεί τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο κατά του Ιράν;

Το βράδυ της Κυριακής (1/3) ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου υπογράμμισε ότι η χώρα «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες», επιδιώκοντας να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και να απομακρύνει παραλληλισμούς με τον πόλεμο στο Ιράκ πριν από δύο δεκαετίες