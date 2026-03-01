Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι χώρες του Κόλπου ζήτησαν ενίσχυση της άμυνάς τους και ότι αποτελεί «καθήκον» του να διασφαλίσει την προστασία πολιτών της Βρετανίας