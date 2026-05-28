Μπαρτσελόνα: Ο Άντονι Γκόρντον πέρασε ιατρικές εξετάσεις και απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής του
Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός βρίσκεται στη Βαρκελώνη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του από τη Νιούκαστλ
Μετά την εξαιρετική εικόνα που άφησε τη φετινή σεζόν ο Μάρκους Ράσφορντ, η Μπαρτσελόνα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεχίσει τα ψώνια της από την Premier League.
Ο Άντονι Γκόρντον ο οποίος έκανε μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Νιούκαστλ και είναι στην προεπιλογή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους μπλαουγκράνα.
Ο νεαρός εξτρέμ ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση μαζί με τους εκπροσώπους του και μέλη της οικογένειας του με τον ίδιο φτάνοντας στη Βαρκελώνη να δηλώνει λακωνικά «είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ». Αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με τη μεταγραφή να έχει κλείσει στα 70 εκατομμύρια (ενώ άλλα 10 θα δοθούν υπό τη μορφή μπόνους).
Ο Γκόρντον θα αναχωρήσει αύριο καθώς πρέπει να επιστρέψει στην αποστολή της Αγγλίας, με την επίσημη παρουσίαση του να γίνεται μετά το Μουντιάλ.
Ο νεαρός εξτρέμ ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση μαζί με τους εκπροσώπους του και μέλη της οικογένειας του με τον ίδιο φτάνοντας στη Βαρκελώνη να δηλώνει λακωνικά «είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ». Αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με τη μεταγραφή να έχει κλείσει στα 70 εκατομμύρια (ενώ άλλα 10 θα δοθούν υπό τη μορφή μπόνους).
💣 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐆𝐨𝐫𝐝𝐨𝐧, 𝐟𝐢𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 27, 2026
✅ El club azulgrana contrata al delantero del Newcastle por 70 millones más 10 en variables por ganar títulos y con participación alta del jugador inglés
🤝 Se confirma la noticia adelantada por… pic.twitter.com/1UtFU4MoAX
