Μπαρτσελόνα: Ο Άντονι Γκόρντον πέρασε ιατρικές εξετάσεις και απομένει η ανακοίνωση της μεταγραφής του
Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός βρίσκεται στη Βαρκελώνη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του από τη Νιούκαστλ

Μετά την εξαιρετική εικόνα που άφησε τη φετινή σεζόν ο Μάρκους Ράσφορντ, η Μπαρτσελόνα εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συνεχίσει τα ψώνια της από την Premier League.

Ο Άντονι Γκόρντον ο οποίος έκανε μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Νιούκαστλ και είναι στην προεπιλογή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους μπλαουγκράνα.

Ο νεαρός εξτρέμ ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση μαζί με τους εκπροσώπους του και μέλη της οικογένειας του με τον ίδιο φτάνοντας στη Βαρκελώνη να δηλώνει λακωνικά «είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ». Αμέσως μετά κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με τη μεταγραφή να έχει κλείσει στα 70 εκατομμύρια (ενώ άλλα 10 θα δοθούν υπό τη μορφή μπόνους).

Ο Γκόρντον θα αναχωρήσει αύριο καθώς πρέπει να επιστρέψει στην αποστολή της Αγγλίας, με την επίσημη παρουσίαση του να γίνεται μετά το Μουντιάλ.

