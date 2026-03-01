Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Παρουσιάστρια στο Ιράν κλαίει με λυγμούς για τον Χαμενεΐ: «Οι διάβολοι όλου του κόσμου θα γιορτάσουν σήμερα, αλλά η εκδίκηση έρχεται»
Παρουσιάστρια στο Ιράν κλαίει με λυγμούς για τον Χαμενεΐ: «Οι διάβολοι όλου του κόσμου θα γιορτάσουν σήμερα, αλλά η εκδίκηση έρχεται»
Με δυσκολία μπορεί να μιλήσει η παρουσιάστρια ενός αγγλόφωνου ιρανικού καναλιού καθώς κλαίει για τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ
«Η εκδίκηση έρχεται. Η εκδίκηση έρχεται σύντομα. Θα δουν τι έχουν κάνει», λέει παρουσιάστρια αγγλόφωνου ιρανικού κρατικού καναλιού ειδήσεων μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε κοινή επιδρομή των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης για τον Χαμενεΐ, η παρουσιάστρια του PressTV Μαριάμ Αζαρχέρ ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα καθώς ανακοίνωνε την είδηση.
«Σήμερα, αυτοί που τον θρηνούν θα είναι τα ορφανά σε όλο τον κόσμο, όπως κάποτε θρήνησαν τον Ιμάμη Αλί, ειρήνη στην ψυχή του», είπε και πρόσθεσε: «Σήμερα, οι διάβολοι του κόσμου θα γιορτάσουν — και όλοι όσοι κατάφεραν να τους κάνουν πλύση εγκεφάλου».
Ο τόνος της σύντομα μετατράπηκε σε προειδοποίηση που απευθυνόταν απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
«Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο Τραμπ θα πληρώσει ένα τίμημα. Ενα τίμημα που δεν έχει πληρώσει κανένας Αμερικανός πρόεδρος ποτέ, κανένας σιωνιστής, κανένας εγκληματίας όλων των εποχών», είπε. «Η εκδίκηση έρχεται. Η εκδίκηση έρχεται σύντομα. Έρχεται για τον Τραμπ και για όλους όσους διευκόλυναν αυτή την δολοφονία. Θα πληρώσει το απόλυτο τίμημα».
Πρόσθεσε ότι αντίποινα δεν θα έρθουν «μόνο από τα εκατομμύρια των Ιρανών» ή από «χώρες της αντίστασης», αλλά και από εκείνους «που προσχώρησαν πρόσφατα στην αντίσταση —Αμερικανοί, Ευρωπαίοι — που είδαν την κληρονομιά του Ιμάμη Χομεϊνί ενάντια στον σιωνισμό».
«Για χρόνια τον κατηγορούσαν ότι ήταν αντιδυτικός χωρίς λόγο, ότι έλεγε «Κάτω το Ισραήλ» χωρίς λόγο. Αλλά ήταν η δύναμη γύρω από την οποία συγκεντρώνονταν οι καταπιεσμένοι του κόσμου», είπε.
Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης για τον Χαμενεΐ, η παρουσιάστρια του PressTV Μαριάμ Αζαρχέρ ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα καθώς ανακοίνωνε την είδηση.
«Σήμερα, αυτοί που τον θρηνούν θα είναι τα ορφανά σε όλο τον κόσμο, όπως κάποτε θρήνησαν τον Ιμάμη Αλί, ειρήνη στην ψυχή του», είπε και πρόσθεσε: «Σήμερα, οι διάβολοι του κόσμου θα γιορτάσουν — και όλοι όσοι κατάφεραν να τους κάνουν πλύση εγκεφάλου».
Ο τόνος της σύντομα μετατράπηκε σε προειδοποίηση που απευθυνόταν απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
- "A revenge is COMING. A revenge is coming SOON. They will see what they have done."— Press TV 🔻 (@PressTV) March 1, 2026
- "Imam Khamenei will go down in history as did Imam Ali"
Voice of Press TV's Maryam Azarchehr pic.twitter.com/Y3ux9W7a0T
«Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ο Τραμπ θα πληρώσει ένα τίμημα. Ενα τίμημα που δεν έχει πληρώσει κανένας Αμερικανός πρόεδρος ποτέ, κανένας σιωνιστής, κανένας εγκληματίας όλων των εποχών», είπε. «Η εκδίκηση έρχεται. Η εκδίκηση έρχεται σύντομα. Έρχεται για τον Τραμπ και για όλους όσους διευκόλυναν αυτή την δολοφονία. Θα πληρώσει το απόλυτο τίμημα».
Πρόσθεσε ότι αντίποινα δεν θα έρθουν «μόνο από τα εκατομμύρια των Ιρανών» ή από «χώρες της αντίστασης», αλλά και από εκείνους «που προσχώρησαν πρόσφατα στην αντίσταση —Αμερικανοί, Ευρωπαίοι — που είδαν την κληρονομιά του Ιμάμη Χομεϊνί ενάντια στον σιωνισμό».
«Για χρόνια τον κατηγορούσαν ότι ήταν αντιδυτικός χωρίς λόγο, ότι έλεγε «Κάτω το Ισραήλ» χωρίς λόγο. Αλλά ήταν η δύναμη γύρω από την οποία συγκεντρώνονταν οι καταπιεσμένοι του κόσμου», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα