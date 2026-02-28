Συντριβή C-130 στη Βολιβία: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 30 τραυματίες, δείτε βίντεο

Κατά την πρόσκρουση του συγκρούστηκε με πολλά οχήματα σε κοντινή λεωφόρο - Το αεροσκάφος μετέφερε εμβάσματα με προορισμό την Κεντρική Τράπεζα της Βολιβίας, αναφορές για απόπειρα λεηλασίας





Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Hercules C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας της Βολιβίας συνετρίβη το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα) στην πόλη Ελ Άλτο, κοντά στη Λα Πας.Σύμφωνα με προκαταρκτική αναφορά που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος φέρεται να μετέφερε ξένο νόμισμα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μετά τη συντριβή, κάτοικοι της περιοχής επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο και να λεηλατήσουν το φορτίο.Ο Χοσέ Αντόνιο Φανόλα, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC), διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο δεν συνετρίβη, αλλά μάλλον βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης κατά την προσγείωση. Σύμφωνα με δήλωσή του στο δίκτυο Unitel, «δεν συνετρίβη», αλλά αντιθέτως υπέστη εκτροπή από τον διάδρομο λόγω σφοδρής χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη.Η πρόσκρουση του C-130 Hercules προκάλεσε σημαντικές ζημιές, καταστρέφοντας φορτηγά και οχήματα μαζικής μεταφοράς στον κοντινό δρόμο. Παρά το μέγεθος της συντριβής, το αεροσκάφος δεν εξερράγη, επιτρέποντας στα βυτιοφόρα νερού του αεροδρομίου να δράσουν γρήγορα και να αποτρέψουν πυρκαγιά.Η DGAC (Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας) επιβεβαίωσε ότι το αεροπλάνο, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Viru Viru στη Σάντα Κρουζ, μετέφερε εμβάσματα με προορισμό την Κεντρική Τράπεζα της Βολιβίας (BCB) . Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ανθρώπους να πλησιάζουν το σημείο όχι για να βοηθήσουν τους τραυματίες, αλλά για να μαζέψουν τα σκορπισμένα χαρτονομίσματα.Το Unitel μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται αστυνομικοί να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να διαλύσουν δεκάδες πολίτες που πλησίασαν το αεροσκάφος για να μαζέψουν κάποια από τα μπολιβιάνος, τα χαρτονομίσματα που μετέφερε το μεταγωγικό. Έγιναν συλλήψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ABI.





Έρευνα για τα αίτια Οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της Βολιβίας αναμένεται να ξεκινήσουν πλήρη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης, καθώς και οι συνθήκες που επικράτησαν αμέσως μετά τη συντριβή.



Το Ελ Άλτο, που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο και γειτνιάζει με τη Λα Πας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές περιοχές της χώρας.



