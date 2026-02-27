Η τάση therian όπου οι νέοι ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα 4 και ανεβαίνουν σε δέντρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η τάση therian όπου οι νέοι ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα 4 και ανεβαίνουν σε δέντρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Αγουάρα, που δηλώνει ότι ταυτίζεται με τα βελγικά ποιμενικά Μαλινουά και «μετρά» την ηλικία της σε «σκυλίσια χρόνια», υποστηρίζει ότι ζει μια φυσιολογική ζωή

Η τάση therian όπου οι νέοι ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα 4 και ανεβαίνουν σε δέντρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μια πλατεία στο Μπουένος Άιρες μετατράπηκε πρόσφατα σε «αυτοσχέδια ζούγκλα», όταν ομάδα εφήβων συγκεντρώθηκε στον χώρο, παριστάνοντας ζώα και αναπαριστώντας τις κινήσεις τους.

Η Σοφία, φορώντας μάσκα λαγωνικού, κινούνταν στα τέσσερα στο γρασίδι, ενώ η 15χρονη Αγουάρα πηδούσε εμπόδια μιμούμενη τις κινήσεις ενός βελγικού ποιμενικού. Άλλοι συμμετέχοντες, μεταμφιεσμένοι σε γάτες και αλεπούδες, είχαν σκαρφαλώσει σε δέντρα, κρατώντας αποστάσεις από περαστικούς.

Η συνάντηση αφορούσε τους λεγόμενους «therians», είναι νεαρά άτομα που δηλώνουν ότι ταυτίζονται νοητικά, πνευματικά ή ακόμα και ψυχολογικά με μη ανθρώπινα πλάσματα. Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζει ραγδαία εξάπλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αργεντινή, κυρίως στο TikTok, όπου το hashtag #therian έχει ξεπεράσει τις 2 εκατομμύρια αναρτήσεις.

Η τάση therian όπου οι νέοι ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα 4 και ανεβαίνουν σε δέντρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των influencers και των μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας αντιδράσεις που κυμαίνονται από γέλιο και αμηχανία μέχρι και έντονη κριτική. Την ίδια στιγμή ειδικοί επιχειρούν να αναλύσουν τη θέση του φαινομένου.

Η Αγουάρα, που δηλώνει ότι ταυτίζεται με τα βελγικά ποιμενικά Μαλινουά και «μετρά» την ηλικία της σε «σκυλίσια χρόνια», υποστηρίζει ότι ζει μια φυσιολογική ζωή. «Ξυπνάω και ζω όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Απλώς υπάρχουν στιγμές που μου αρέσει να είμαι σκύλος», ανέφερε. Ως επικεφαλής της «αγέλης» της, διαθέτει περισσότερους από 125.000 ακολούθους στο TikTok και οργανώνει τακτικές συναντήσεις στην πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της, η 16χρονη Αρού, που φορούσε μάσκα φώκιας, δηλώνει ότι ανήκει στο παρακλάδι «otherpaw», όπου οι συμμετέχοντες φορούν μάσκες και ουρές ή κινούνται στα τέσσερα κυρίως για διασκέδαση. «Δεν αφορά απαραίτητα την ταύτιση με ένα ζώο», σημειώνει.

Η τάση therian όπου οι νέοι ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα 4 και ανεβαίνουν σε δέντρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Σύμφωνα με τη Δέμπορα Πεντάσε, ψυχολόγο και διευθύντρια θεραπευτικού κέντρου στο Μπουένος Άιρες, το φαινόμενο προκαλεί σύγχυση αλλά και έντονες αντιδράσεις. Όπως εξηγεί, πρόκειται για «συμβολική ταύτιση με ένα ζώο», η οποία καθίσταται ανησυχητική μόνο όταν μετατρέπεται σε βαθιά ριζωμένη πεποίθηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυτοτραυματισμό ή βλάβη τρίτων.

