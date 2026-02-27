Η τάση therian όπου οι νέοι ταυτίζονται με ζώα, περπατούν στα 4 και ανεβαίνουν σε δέντρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με τη Δέμπορα Πεντάσε, ψυχολόγο και διευθύντρια θεραπευτικού κέντρου στο Μπουένος Άιρες, το φαινόμενο προκαλεί σύγχυση αλλά και έντονες αντιδράσεις. Όπως εξηγεί, πρόκειται για «συμβολική ταύτιση με ένα ζώο», η οποία καθίσταται ανησυχητική μόνο όταν μετατρέπεται σε βαθιά ριζωμένη πεποίθηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυτοτραυματισμό ή βλάβη τρίτων.