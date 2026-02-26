Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Εκρήξεις στο Κίεβο μετά από ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους
Συναγερμός στην ουκρανική πρωτεύουσα λίγες ώρες πριν από συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη – «Μείνετε στα καταφύγια», καλεί η στρατιωτική διοίκηση
Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Κιέβου, μετά τον συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει ρωσικής επιδρομής. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του.
Επίθεση με drones και βαλλιστικούς πυραύλουςΑνταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης, έπειτα από την ενεργοποίηση του συναγερμού αεροπορικής επιδρομής.
Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram: «Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!».
Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει απολογισμό για ενδεχόμενες ζημιές ή θύματα.
Διπλωματικές διεργασίες στη ΓενεύηΟι επιθέσεις σημειώνονται ενόψει συνομιλιών αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας στη Γενεύη, οι οποίες εντάσσονται στις ευρύτερες διπλωματικές διεργασίες για την αναζήτηση λύσης στον πόλεμο.
Η σύγκρουση, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022, συνεχίζεται με εναλλασσόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις και περιοδικές απόπειρες διαλόγου, χωρίς μέχρι στιγμής ορατό αποτέλεσμα
