Κογκρέσο: Πέταξαν έξω βουλευτή των Δημοκρατικών που σήκωσε πλακάτ «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» όταν μπήκε ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Κογκρέσο: Πέταξαν έξω βουλευτή των Δημοκρατικών που σήκωσε πλακάτ «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» όταν μπήκε ο Τραμπ

Ο Αλ Γκριν διαμαρτυρήθηκε με τον τρόπο αυτό για  το βίντεο που αναρτήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ με το ζεύγος Ομπάμα να εμφανίζονται ως πίθηκοι

Στην αποβολή από το Κογκρέσο του βουλευτή των Δημοκρατικών από το Τέξας, Αλ Γκριν, οδήγησε η κίνησή του να σηκώσει πλακάτα που έγραφε «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» τη στιγμή που στην αίθουσα έμπαινε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ομιλία του σχετικά με την Κατάσταση του Έθνους.

Αρχικά ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής, Στιβ Σκαλίς, προσπάθησε να κατεβάσει το πλακάτ του Γκριν ενώ λίγο αργότερα διατάχθηκε η απομάκρυνση του Δημοκρατικού βουλευτή ενώ οι Ρεπουμπλικανοί φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ»



Με το πλακάτ του ο Γκριν θέλησε να διαμαρτυρηθεί για βίντεο που ανήρτησε πρόσφατα ο Τραμπ στο οποίο παρουσιάζονταν ως πήθικοι ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα.

Τότε, μετά τον σάλο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε «κατεβάσει» την επίμαχη ανάρτηση, χωρίς, ωστόσο, να απολογείται για την ανάρτησή του, η οποία ενόχλησε και μέλη του κόμματός του.

Στη συνέχεια, δε, ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι το βίντεο αναρτήθηκε κατά λάθος από κάποιον συνεργάτη του και ο ίδιος «δεν είχε δει» το βίντεο με τους Ομπάμα στην ολότητά του.
