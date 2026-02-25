ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΚΟΣΜΟΣ
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η στιγμή που Δημοκρατική βουλευτής διακόπτει φωνάζοντας την ομιλία του Τραμπ

Ο 79χρονος μεγιστάνας υπερασπίστηκε την πολιτική του στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης στην ομιλία του για την 

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη σκληρή πολιτική του για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης στην ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης», αψηφώντας έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες από μέλη των δημοκρατικών.

«Το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην ολομέλεια και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο 79χρονος μεγιστάνας ονείδισε τους δημοκρατικούς στην αίθουσα, τονίζοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκωθήκατε όρθιοι» για την επιδοκιμασία της φράσης αυτής όπως οι περισσότεροι ρεπουμπλικάνοι, φράση που πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες.



Η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, φώναξε «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) με σκοπό μαζικές συλλήψεις σε πόλεις και πολιτείες όπου κυβερνούν δημοκρατικοί έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, ιδίως μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, μητέρας και νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα (βόρεια), με μόλις μερικές ημέρες διαφορά τον Ιανουάριο.
