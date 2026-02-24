Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Δημοσκόπηση Reuters: Ο Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος λόγω ηλικίας, θεωρούν 6 στους 10 Αμερικανούς
Μόνο το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα περιέγραφαν τον Αμερικανό πρόεδρο «έξυπνο και ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα» από 54% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos τον Σεπτέμβριο 2023
Έξι στους 10 Αμερικανοί, ανάμεσά τους και σημαντικό μέρος των Ρεπουμπλικανών, θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος καθώς μεγαλώνει, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.
Συνολικά, το 61% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έλεγαν ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία». Το 89% των Δημοκρατικών, το 30% των Ρεπουμπλικανών και το 64% των ανεξάρτητων τον περιγράφουν με αυτόν τον τρόπο.
Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.
Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ λίγο έχει μεταβληθεί τους τελευταίους μήνες κατά τους οποίους διακυμαίνεται ανάμεσα στο 40% και το 38%. Στην παρούσα δημοσκόπηση, το 40% εγκρίνει τις «επιδόσεις» του ως προέδρου (από 38% τον περασμένο μήνα). Η θητεία του άρχισε με ποσοστό αποδοχής 47%.
Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ είναι πολύ γερασμένη.
Το 79% συμφωνούν με την δήλωση «οι αιρετοί αξιωματούχοι στην Περιφέρεια της Ουάσινγκτον είναι πολύ μεγάλης ηλικίας για να εκπροσωπούν τους περισσότερους Αμερικανούς». Η μέση ηλικία στην Γερουσία είναι τα 64 χρόνια και στην Βουλή των Αντιπροσώπων τα 58 χρόνια.
Μεταξύ των ερωτηθέντων, οι Δημοκρατικοί είναι ελαφρώς περισσότεροι με αίτημα νεότερους πολιτικούς. Το 58% ανάμεσά τους κρίνει ότι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, 75 ετών, είναι πολύ ηλικιωμένος για το αξίωμα.
Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο 2025 στην ηλικία των 78 ετών και είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος κατά την ημέρα της ορκωμοσίας. Εκτοτε έχει επιδοθεί σε μία φρενίτιδα επιβολής νέων πολιτικών.
Μόνο το 45% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα περιέγραφαν τον Τραμπ «έξυπνο και ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα» από 54% σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos τον Σεπτέμβριο 2023.
Οι Ρεπουμπλικανοί σε ποσοστό 81% εξακολουθούν, ωστόσο, να θεωρούν τον Τραμπ έξυπνο. Μεταξύ των Δημοκρατικών το ποσοστό αυτών που θεωρούν τον Τραμπ ικανό να επιλύει προβλήματα έπεσε στο 19% από 29% τον Σεπτέμβριο του 2023. Μεταξύ των ανθρώπων που δεν ανήκουν σε ένα από τα δύο κόμματα, το 36% θεωρούν ότι ο Τραμπ διατηρεί πνευματική οξύτητα, έναντι 53% το 2023.
