ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων, καθυστερήσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Κόρινθο

Κάγια Κάλας: Απίθανη η έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας στη σημερινή σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
κάγια κάλας Ρωσία Κυρώσεις

Κάγια Κάλας: Απίθανη η έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας στη σημερινή σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Η Ουγγαρία κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα

Κάγια Κάλας: Απίθανη η έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας στη σημερινή σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Το μπλόκο της Ουγγαρίας κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα στη σημερινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της, τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης