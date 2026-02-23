Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Κάγια Κάλας: Απίθανη η έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας στη σημερινή σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ
Η Ουγγαρία κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.
Το μπλόκο της Ουγγαρίας κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα στη σημερινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της, τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.
Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
