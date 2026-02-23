Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Αποφυλακίστηκαν ακόμη 23 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα με βάση τον νέο νόμο περί αμνηστίας
Αποφυλακίστηκαν ακόμη 23 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα με βάση τον νέο νόμο περί αμνηστίας
Στην απελευθέρωση περιλαμβάνονται επτά μέλη του κόμματος της Μαρία Κορίνα Ματσάδο – Χιλιάδες αιτήσεις και απεργίες πείνας από όσους εξαιρούνται από την αμνηστία
Άλλοι 23 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα αποφυλακίσθηκαν χθες Κυριακή βάσει του νόμου περί αμνηστίας που υιοθετήθηκε υπό την πίεση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις απελευθερώσεις κρατουμένων επικαλούμενων πολιτικές αιτίες.
Μεταξύ των 23 που αποφυλακίσθηκαν περιλαμβάνονται τουλάχιστον επτά μέλη του κόμματος της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με την παράταξη «Vente Venezuela». Ένας από αυτούς είναι ο Χουάν Φρέιτες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η παράταξη.
Η Ματσάδο, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, έγραψε: «Καλώς ήρθες σπίτι, αγαπημένε μου Χουάν! Η οικογένειά σου, η μητέρα σου, οι αδερφές σου και ολόκληρη η οικογένεια του Vente, δεν σταματήσαμε ποτέ να αγωνιζόμαστε». Στην ίδια ανάρτηση συμπλήρωσε: «Σύντομα θα αγκαλιαστούμε απολύτως ελεύθεροι».
Πριν από τις 23 χθεσινές αποφυλακίσεις, οι αρχές είχαν ήδη συμφωνήσει να απελευθερώσουν 379 πολιτικούς κρατουμένους βάσει της ίδιας νομοθεσίας, ενώ συνολικά 1.557 κρατούμενοι έχουν υποβάλει αιτήσεις αποφυλάκισης επικαλούμενοι τον νέο νόμο.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, επιδιώκει μέσα από αυτές τις απελευθερώσεις να εξομαλύνει τις σχέσεις του Καράκας με την Ουάσινγκτον, οι οποίες είχαν διαρραγεί από το 2019, ειδικά μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Μεταξύ των 23 που αποφυλακίσθηκαν περιλαμβάνονται τουλάχιστον επτά μέλη του κόμματος της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με την παράταξη «Vente Venezuela». Ένας από αυτούς είναι ο Χουάν Φρέιτες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η παράταξη.
Η Ματσάδο, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, έγραψε: «Καλώς ήρθες σπίτι, αγαπημένε μου Χουάν! Η οικογένειά σου, η μητέρα σου, οι αδερφές σου και ολόκληρη η οικογένεια του Vente, δεν σταματήσαμε ποτέ να αγωνιζόμαστε». Στην ίδια ανάρτηση συμπλήρωσε: «Σύντομα θα αγκαλιαστούμε απολύτως ελεύθεροι».
Το πλαίσιο του νόμου περί αμνηστίαςΟι αποφυλακίσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός νόμου περί αμνηστίας που υιοθετήθηκε από τη βενεζουελάνικη κυβέρνηση και προωθήθηκε υπό έντονες πιέσεις των ΗΠΑ. Ο νόμος εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση και προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης αμνηστίας σε πολιτικούς κρατουμένους, αν και η εφαρμογή του περιλαμβάνει διαδικασίες στα δικαστήρια και ορισμένες εξαιρέσεις.
Πριν από τις 23 χθεσινές αποφυλακίσεις, οι αρχές είχαν ήδη συμφωνήσει να απελευθερώσουν 379 πολιτικούς κρατουμένους βάσει της ίδιας νομοθεσίας, ενώ συνολικά 1.557 κρατούμενοι έχουν υποβάλει αιτήσεις αποφυλάκισης επικαλούμενοι τον νέο νόμο.
Απεργίες πείνας και αντιδράσειςΠαρά τις απελευθερώσεις, περισσότεροι από 200 κρατούμενοι δήλωσαν χθες ότι ξεκινούν απεργία πείνας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο γεγονός ότι θεωρούν πως εξαιρούνται από τη χορήγηση αμνηστίας και συνεχίζουν να κρατούνται.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, επιδιώκει μέσα από αυτές τις απελευθερώσεις να εξομαλύνει τις σχέσεις του Καράκας με την Ουάσινγκτον, οι οποίες είχαν διαρραγεί από το 2019, ειδικά μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα