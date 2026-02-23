Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη γενικός γραμματέας στο συνέδριο του Κόμματος των Εργατών της Βόρειας Κορέας
Ομόφωνη απόφαση των αντιπροσώπων σύμφωνα με το KCNA – Το συνέδριο ενισχύει παραδοσιακά την εξουσία του καθεστώτος
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη, όπως αναμενόταν, γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών κατά την τέταρτη ημέρα του κομματικού συνεδρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τους αντιπροσώπους, σε μια διαδικασία που ενισχύει την πολιτική κυριαρχία του καθεστώτος.
Όπως μετέδωσε το KCNA, η επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποιήθηκε «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» που συμμετείχαν στο συνέδριο.
Το συνέδριο του Κόμματος των Εργατών συγκαλείται κάθε πέντε χρόνια και αποτελεί κομβικό πολιτικό γεγονός για τη χώρα. Παραδοσιακά, λειτουργεί ως μηχανισμός επιβεβαίωσης της ηγεσίας και της στρατηγικής κατεύθυνσης του καθεστώτος, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από ανακοινώσεις για αλλαγές πολιτικής ή ανακατατάξεις σε υψηλόβαθμες θέσεις.
Η χώρα τελεί υπό διεθνείς κυρώσεις εξαιτίας των πυρηνικών και βαλλιστικών της προγραμμάτων, με τις πιέσεις να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομία της.
Η επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν επιβεβαιώνει τη διατήρηση της υφιστάμενης πολιτικής γραμμής, σε μια περίοδο κατά την οποία η Πιονγκγιάνγκ παραμένει απομονωμένη διεθνώς.
Πυρηνικό πρόγραμμα και διεθνείς κυρώσειςΜετά το προηγούμενο συνέδριο του 2021, η Βόρεια Κορέα συνέχισε την ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου και προχώρησε σε πολλαπλές δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), αψηφώντας τις απαγορεύσεις που έχει επιβάλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Οικονομική ασφυξία και ελλείψεις τροφίμωνΗ οικονομία της Βόρειας Κορέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ οι ελλείψεις τροφίμων παραμένουν χρόνιες. Παρά τις δυσκολίες, η ηγεσία επιμένει στη συνέχιση της στρατιωτικής και πυρηνικής στρατηγικής της χώρας.
