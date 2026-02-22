Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ μεταξύ του Βόρνεο και της Μαλαισίας - Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι
Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 633 χιλιομέτρων
Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε τα βόρεια παράλια του Βόρνεο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρα, τοπική ώρα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 620 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 00.57 (18.57 ώρα Ελλάδας σήμερα). Το επίκεντρό του απέχει λιγότερα από 100 χιλιόμετρα από την Κότα Κιναμπάλου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαμπάχ της Μαλαισίας.
Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια απειλή για παλιρροιακά κύματα λόγω της ισχυρής δόνησης.
7.1 earthquake 🔴— Earthquakes (@NewEarthquake) February 22, 2026
📍 55 km NNW of Kota Belud, Malaysia
🕒 Feb 22 16:57:46 UTC (14m ago)
⬇️ Depth: 620 kmhttps://t.co/rkOXhNXqxe pic.twitter.com/ghKBn5ZnDJ
