Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν: «Το σκέφτομαι»
Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα «περιορισμένο πλήγμα» κατά του Ιράν, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε στους δημοσιογράφους: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το σκέφτομαι».
Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.
«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.
«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, που έγιναν υπό τη μεσολάβηση του Ομάν.
Φωτογραφία: Reuters
Reporter: ‘Are you considering a limited military strike if Iran doesn't make a deal?’— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) February 20, 2026
Trump: ‘The most I can say, I am considering it.’
Continually changing terms for negotiations, incoherent diplomacy, as the US moves more military hardware into the region than for the Iraq… https://t.co/Q76ttUL7Od pic.twitter.com/M6Nrl1Sa5T
