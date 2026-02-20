Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν: «Το σκέφτομαι»

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ