Οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ετοιμάζουμε προσχέδιο συμφωνίας, λέει η Τεχεράνη - Στη Μεσόγειο το Gerald R. Ford
Μέσα σε τρεις μέρες έτοιμο το προσχέδιο πυρηνικής συμφωνίας που θα σταλεί στην Ουάσινγκτον - Το αντικείμενο των συζητήσεων ΗΠΑ - Ιράν αφορά το πώς μπορεί «το πυρηνικό πρόγραμμα θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα» είπε ο Αραγτσί
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να μηδενίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη διασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα του πυρηνικού της προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας εμπλουτισμού, τόνισε την Παρασκευή, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμπάς Αραγτσί. Την ίδια ώρα, δεδομένα ναυτικών παρακολουθήσεων αποκαλύπτουν πως το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έχει μπει στη Μεσόγειο.
«Δεν θεωρούμε τους Αμερικανούς εχθρούς μας, αλλά θεωρούμε τις πολιτικές της κυβέρνησης των ΗΠΑ εχθρικές απέναντι στο Ιράν» είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο MSNBC, και πρόσθεσε πως «η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό». Όπως εξήγησε, το αντικείμενο των συζητήσεων αυτή την περίοδο αφορά το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι «το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».
Παράλληλα, ανέφερε πως σε τρεις μέρες, η Τεχεράνη θα έχει έτοιμο το προσχέδιο πυρηνικής συμφωνίας το οποίο θα στείλει στην Ουάσινγκτον.
Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο τεχνικές ρυθμίσεις όσο και πολιτικές δεσμεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα διατηρήσει τον «ειρηνικό» του χαρακτήρα.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην παρουσία του επικεφαλής της Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, σε πρόσφατες συνομιλίες, επισημαίνοντας ότι συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με πιθανά τεχνικά μέτρα.
Η Τεχεράνη έχει διαχρονικά απορρίψει την ιδέα ότι θα εγκαταλείψει πλήρως την ικανότητά της για εμπλουτισμό ουρανίου. Παράλληλα, ενώ το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα που δεν παραπέμπουν σε ειρηνική εφαρμογή, έχει περιορίσει την πρόσβαση διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και έχει επεκτείνει τις δυνατότητές του σε βαλλιστικούς πυραύλους.
Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford
Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εισήλθε στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης.
Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αεροπλανοφόρο να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.
Ιστοσελίδες παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών δείχνουν ότι το αντιτορπιλικό USS Mahan Arleigh Burke — μέρος της αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford — διασχίζει τώρα το Στενό του Γιβραλτάρ.
Αναμένεται ότι το αεροπλανοφόρο θα χρειαστεί ακόμη μερικές ημέρες για να φτάσει στη Μέση Ανατολή και να είναι έτοιμο να αναλάβει δράση κατά του Ιράν.
⚡️🇮🇷 Abbas Araghchi affirme que les États-Unis n’ont pas demandé à l’Iran de stopper totalement l’enrichissement d’uranium. pic.twitter.com/DdNeQagBlJ— SAHEL Brut (@sahelbrut3) February 20, 2026
USS GERALD R FORD CVN78 and support heading west through the STROG this afternoon⚓️ #shipsinpics #ships #shipping #shipspotting #naval @YorukIsik @air_intel @WarshipCam @seawaves_mag #navy pic.twitter.com/KzpCXKgm0G— Daniel Ferro (@Gibdan1) February 20, 2026
