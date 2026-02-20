Οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ετοιμάζουμε προσχέδιο συμφωνίας, λέει η Τεχεράνη - Στη Μεσόγειο το Gerald R. Ford

Μέσα σε τρεις μέρες έτοιμο το προσχέδιο πυρηνικής συμφωνίας που θα σταλεί στην Ουάσινγκτον - Το αντικείμενο των συζητήσεων ΗΠΑ - Ιράν αφορά το πώς μπορεί «το πυρηνικό πρόγραμμα θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα» είπε ο Αραγτσί