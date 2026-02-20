WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει ένα «περιορισμένο πλήγμα» στο Ιράν, με επιλογές κλιμάκωσης στο τραπέζι
WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει ένα «περιορισμένο πλήγμα» στο Ιράν, με επιλογές κλιμάκωσης στο τραπέζι
Ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος τόσο ως μέσο πίεσης όσο και ως εργαλείο για την επίτευξη συμφωνίας ευνοϊκής προς τις ΗΠΑ
Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν ως πρώτο βήμα πίεσης προς την Τεχεράνη για να την αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της για μια πυρηνική συμφωνία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών για τις κινήσεις των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση των συζητήσεων τα οποία επικαλείται η Wall Street Journal, η αρχική επιχείρηση, εφόσον εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες και να στοχεύσει περιορισμένο αριθμό στρατιωτικών ή κυβερνητικών εγκαταστάσεων.
Εάν το Ιράν δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση για τερματισμό του πυρηνικού του προγράμματος, οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε εκτεταμένη εκστρατεία κατά υποδομών του καθεστώτος, με ορισμένα σενάρια να προβλέπουν ακόμη και προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ηγεσίας στην Τεχεράνη. Η επιλογή περιορισμένου αρχικού πλήγματος, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, καταδεικνύει ότι ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος τόσο ως μέσο πίεσης όσο και ως εργαλείο για την επίτευξη συμφωνίας ευνοϊκής προς τις ΗΠΑ.
Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης, ξεκινώντας με μικρής έντασης επιθέσεις και αυξάνοντας την πίεση μέχρι είτε να διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα είτε να μεταβληθεί το πολιτικό σκηνικό στο Ιράν. Παραμένει ασαφές πόσο σοβαρά εξετάζει το συγκεκριμένο σενάριο, αν και ανώτεροι σύμβουλοι το έχουν παρουσιάσει επανειλημμένα. Τις τελευταίες ημέρες, οι συζητήσεις φέρονται να επικεντρώνονται περισσότερο σε ευρύτερης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει εντός δέκα ημερών για τα επόμενα βήματα, διευκρινίζοντας αργότερα ότι το χρονικό περιθώριο δεν θα ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, απέφυγε να σχολιάσει τις επιλογές που εξετάζονται, δηλώνοντας ότι «μόνο ο πρόεδρος γνωρίζει τι ενδέχεται ή όχι να πράξει».
Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για επίθεση, με τα σενάρια να κυμαίνονται από περιορισμένης διάρκειας επιχειρήσεις έως πολυήμερη εκστρατεία με στόχο αλλαγή καθεστώτος. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένα πλήγματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ιρανικά αντίποινα και σε ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
Στο διπλωματικό πεδίο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με Ιρανούς ομολόγους τους. Η Ουάσινγκτον ζητεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, περιορισμούς στο βαλλιστικό οπλοστάσιο και παύση της στήριξης ένοπλων ομάδων στην περιοχή. Η Τεχεράνη απορρίπτει συνολική συμφωνία και επιμένει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.
Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη και να βυθίσουν αεροπλανοφόρο, εάν δεχθούν επίθεση. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, με μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-22, δεύτερο αεροπλανοφόρο και συστήματα αεράμυνας, ενόψει πιθανών εξελίξεων.
Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
