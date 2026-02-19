Ο επικεφαλής της νότιας διοίκησης των ΗΠΑ επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα δύο μήνες μετά την αιχμαλώτιση Μαδούρο
Ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν συναντήθηκε στο Καράκας με τις μεταβατικές αρχές – Μήνυμα για «ελεύθερη και ασφαλή Βενεζουέλα» από την αμερικανική πρεσβεία
«Άλλη μια ιστορική ημέρα κατά την οποία υποδεχτήκαμε τον διοικητή της SOUTHCOM, τον στρατηγό (σ.σ. Φράνσις) Ντόνοβαν, στη Βενεζουέλα», ανέφερε η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, η επιτετραμμένη Λόρα Ντόγκου, μέσω X, συμπληρώνοντας ότι ο Aμερικανός ανώτατος αξιωματικός συναντήθηκε στο Καράκας «με τις μεταβατικές αρχές για να εκτιμηθεί η κατάσταση ασφαλείας (...) και να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».
Otro día histórico en el que dimos la bienvenida al comandante del @SOUTHCOM, el general Donovan, a Venezuela. En Caracas, el General Donovan comenzó reuniéndose con su equipo de miembros del servicio de la Fuerza Conjunta, una vez más vigilando las instalaciones de la embajada… pic.twitter.com/mjkWmfUlOd— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 18, 2026
Αφότου ανέλαβε την εξουσία, η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, η πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, υπό αμερικανική πίεση, προώθησε τη συμμετοχή εταιρειών του ιδιωτικού τομέα στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας --των μεγαλύτερων επιβεβαιωμένων στον κόσμο--, εισηγήθηκε νόμο περί αμνηστίας, που τελεί το τρέχον διάστημα υπό συζήτηση στο κοινοβούλιο, και άρχισε διαδικασία εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων με την Ουάσιγκτον, που είχαν διακοπεί το 2019.
Ο στρατηγός Ντόνοβαν ονομάστηκε επικεφαλής της SOUTHCOM από τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο, μερικές ημέρες πριν από τους βομβαρδισμούς και την επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο. Ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του στις αρχές του μήνα.
«Ο στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη Βενεζουέλα (...) Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους σε μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Βενεζουέλα, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας, των ΗΠΑ και του δυτικού ημισφαιρίου», συμπλήρωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας σε χωριστό μήνυμά της.
El comandante de #SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, concluyó hoy su visita a Venezuela, junto con la embajadora Laura F. Dogu y @jmhumire, quienes sostuvieron reuniones productivas con las autoridades interinas venezolanas. Los Estados Unidos reafirma su compromiso con una… https://t.co/BiWDdq1cMq— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 18, 2026
