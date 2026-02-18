Οργή Μελόνι για απόφαση δικαστηρίου στην Ιταλία που αποζημιώνει γερμανική ΜΚΟ με 76.000 ευρώ
Δικαστήριο του Παλέρμο επιδίκασε αποζημίωση στη Sea Watch, πλοίο της οποίας είχε αποβιβάσει 42 μετανάστες και πρόσφυγες στο λιμάνι της Λαμπεντούζα

Το δικαστήριο του Παλέρμο στην Ιταλία αποφάσισε ότι τo ιταλικό δημόσιο θα πρέπει να αποζημιώσει τη γερμανική ΜΚΟ Sea Watch με 76.000 ευρώ. Η απόφαση αφορά την προσωρινή κατάσχεση του πλοίου Sea Watch 3, από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

H ιταλική δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη κατάσχεση ήταν παράνομη και ότι η γερμανική ΜΚΟ πρέπει να αποζημιωθεί για το σύνολο των εξόδων που αντιμετώπισε.


Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε την απόφαση αποζημίωσης της Sea Watch «μια επιλογή η οποία αφήνει όλους άναυδους», ενώ διερωτήθηκε «αν η αρμοδιότητα των δικαστικών είναι να επιβραβεύουν όσους επαίρονται ότι δεν σέβονται τον νόμο».

Είχε αποβιβάσει μετανάστες στην Λαμπεντούζα

Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της Γερμανίδας πλοιάρχου του Sea Watch 3, Κάρολα Ρακέτε, να εισέλθει στο λιμάνι της Λαμπεντούζα και να επιτρέψει την αποβίβαση των 42 μεταναστών και προσφύγων που είχε διασώσει, τον Ιούνιο του 2019.


Ο τότε υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, είχε απαγορεύσει τον ελλιμενισμό του πλοίου και η Ρακέτε είχε συλληφθεί, με την κατηγορία υπόθαλψης παράτυπων μεταναστών, αντίστασης σε πολεμικό πλοίο και αγνόησης της απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι.

Τελικά, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε από τον αρμόδιο δικαστικό του Ακράγαντα.

«Η πολιτική ανυπακοή δικαιώθηκε»

Από την πλευρά της, η γερμανική ΜΚΟ υπογράμμισε ότι «για μια ακόμη φορά, η δικαιοσύνη δείχνει ότι η πολιτική ανυπακοή δικαιώθηκε».
