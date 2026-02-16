Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τάνκερ που είχε διαφύγει από τον αποκλεισμό στην Καραϊβική αναχαίτισαν οι ΗΠΑ στον Ινδικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παρακολουθήσαμε το πλοίο από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό και το ακινητοποιήσαμε, ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανάρτησή του
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναχαίτισαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο που είχε διαφύγει από τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική κατά των πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.
Το Veronica III, με σημαία Παναμά, «επιχείρησε να αψηφήσει τον αποκλεισμό του προέδρου Τραμπ, ελπίζοντας να διαφύγει. Το παρακολουθήσαμε από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, καλύψαμε την απόσταση και το ακινητοποιήσαμε», ανέφερε το Πεντάγωνο στην πλατφόρμα X.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς την Κυριακή, οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιχείρηση επιβίβασης και κατάσχεσης στο Veronica III χωρίς να σημειωθεί κάποιο περιστατικό στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM, δηλαδή της υπεύθυνης μονάδας του αμερικανικού στρατού για τον Ινδοειρηνικό.
Το μήνυμα συνοδεύεται από ένα βίντεο που δείχνει Αμερικανούς στρατιωτικούς να επιβιβάζονται σε ελικόπτερο και στη συνέχεια να εισέρχονται στο πλοίο.
Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα TankerTrackers, το Veronica III είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.
Το πλοίο μετέφερε περίπου 1,9 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα που αντιπροσωπεύει την παραγωγή της Βενεζουέλας για δύο ημέρες, διευκρινίζει το TankerTrackers.
Πριν από λιγότερο από μια εβδομάδα, ένα άλλο πετρελαιοφόρο, το Aquila II, είχε ήδη εντοπιστεί από την Ουάσινγκτον στον Ινδικό Ωκεανό πριν κατασχεθεί με παρόμοιο επιχειρησιακό τρόπο.
«Τα διεθνή ύδατα δεν είναι άβατο. Από ξηράς, αέρος ή θαλάσσης θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», ανέφερε σήμερα το Πεντάγωνο.
We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.
The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g
