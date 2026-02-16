Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Έστησαν «κηδεία» για να διακινούν παράνομα ξυλοκάρβουνο στο Μαλάουι, απέδρασαν εννέα άτομα μετά τη σύλληψή τους
Έστησαν «κηδεία» για να διακινούν παράνομα ξυλοκάρβουνο στο Μαλάουι, απέδρασαν εννέα άτομα μετά τη σύλληψή τους
Υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας σταμάτησαν την «κηδεία» και μέσα στη νεκροφόρα βρήκαν ένα άδειο φέρετρο και από κάτω, περίπου 30 μεγάλους σάκους με ξυλοκάρβουνο, συνολικής αξίας περίπου 1800 ευρώ
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι καταζητούνται, αφού απέδρασαν μετά τη σύλληψή τους για διακίνηση ξυλοκάρβουνου μέσα σε μια νεκροφόρα, έχοντας οργανώσει ως προκάλυμμα μια ολόκληρη… νεκρική πομπή, ανέφεραν η αστυνομία του Μαλάουι και στελέχη της δασικής υπηρεσίας.
Η λαθραία διακίνηση ξυλοκάρβουνου είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη χώρα αυτή της νότιας Αφρικής και αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους της ραγδαίας αποψίλωσης των δασών. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος μεταφοράς των παράνομων προϊόντων είναι κάτι το καινοφανές.
Υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας, ακολουθώντας μια πληροφορία, σταμάτησαν την «κηδεία» σε μια διασταύρωση στην Τσικουάουα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπλαντάιρ. Μέσα στη νεκροφόρα βρήκαν ένα άδειο φέρετρο και από κάτω, περίπου 30 μεγάλους σάκους με ξυλοκάρβουνο, συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων κουάτσα (περίπου 1800 ευρώ), είπε ένα στέλεχος της υπηρεσίας, ο Χέκτορ Ενκαουίχε. Οι ύποπτοι κινδυνεύουν με πενταετή φυλάκιση, εάν κριθούν ένοχοι.
Οι περισσότεροι κάτοικοι του Μαλάουι βασίζονται στο ξυλοκάρβουνο για να μαγειρεύουν, επειδή οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι συχνό φαινόμενο.
Οι ύποπτοι κρατήθηκα για λίγο αλλά στη συνέχεια κατάφεραν να δραπετεύσουν, αφήνοντας πίσω τους την κατασχεμένη νεκροφόρα. «Αντιμετωπίζουν δύο κατηγορίες, παράνομης κατοχής δασικών προϊόντων και μεταφοράς τους», είπε ο Ενκαουίχε.
Η λαθραία διακίνηση ξυλοκάρβουνου είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη χώρα αυτή της νότιας Αφρικής και αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους της ραγδαίας αποψίλωσης των δασών. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος μεταφοράς των παράνομων προϊόντων είναι κάτι το καινοφανές.
Υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας, ακολουθώντας μια πληροφορία, σταμάτησαν την «κηδεία» σε μια διασταύρωση στην Τσικουάουα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπλαντάιρ. Μέσα στη νεκροφόρα βρήκαν ένα άδειο φέρετρο και από κάτω, περίπου 30 μεγάλους σάκους με ξυλοκάρβουνο, συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων κουάτσα (περίπου 1800 ευρώ), είπε ένα στέλεχος της υπηρεσίας, ο Χέκτορ Ενκαουίχε. Οι ύποπτοι κινδυνεύουν με πενταετή φυλάκιση, εάν κριθούν ένοχοι.
Οι περισσότεροι κάτοικοι του Μαλάουι βασίζονται στο ξυλοκάρβουνο για να μαγειρεύουν, επειδή οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι συχνό φαινόμενο.
Οι ύποπτοι κρατήθηκα για λίγο αλλά στη συνέχεια κατάφεραν να δραπετεύσουν, αφήνοντας πίσω τους την κατασχεμένη νεκροφόρα. «Αντιμετωπίζουν δύο κατηγορίες, παράνομης κατοχής δασικών προϊόντων και μεταφοράς τους», είπε ο Ενκαουίχε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα