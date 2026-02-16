Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές, η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook
To περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακή στο ανατολικό Μπαγκλαντές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην περιοχή από τον 32χρονο που εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk
Τραγικό ήταν το τέλος του 32χρονου Μόχι Ουντίν στο Μπαγκλαντές ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο λίγα δευτερόλεπτα αφού στήθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές για να τραβήξει μια selfie.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 32χρονος στεκόταν στις γραμμές του τρένου για να τραβήξει μια selfie την οποία στη συνέχεια ανέβασε στο Facebook.
Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος μιλούσε στο τηλέφωνο τη στιγμή που παρασύρθηκε από το τρένο. Την εκδοχή επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας που δήλωσε ότι «ο νεκρός σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ένα τρένο εν κινήσει ενώ καθόταν στη σιδηροδρομική γραμμή και μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο».
Ο θάνατος του 32χρονου από την παράσυρση του τρένου με προορισμό την πόλη Ντάκα, ήταν ακαριαίος με την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος να συνεχίζονται.
