Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές, η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαγκλαντές Τρένο Selfie Παράσυρση Facebook

Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές, η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook

To περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακή στο ανατολικό Μπαγκλαντές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην περιοχή από τον 32χρονο που εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk

Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές, η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τραγικό ήταν το τέλος του 32χρονου Μόχι Ουντίν στο Μπαγκλαντές ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο λίγα δευτερόλεπτα αφού στήθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές για να τραβήξει μια selfie.

To περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακή στο ανατολικό Μπαγκλαντές κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην περιοχή από τον 32χρονο που εργαζόταν ως οδηγός tuk-tuk.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 32χρονος στεκόταν στις γραμμές του τρένου για να τραβήξει μια selfie την οποία στη συνέχεια ανέβασε στο Facebook.

Φρικτός θάνατος για 32χρονο στο Μπαγκλαντες: Παρασύρθηκε από τρένο αφού έβγαλε selfie στις γραμμές, η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook
Η τελευταία φωτογραφία που ανέβασε στο Facebook ο 32χρονος στο Μπαγκλαντές


Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος μιλούσε στο τηλέφωνο τη στιγμή που παρασύρθηκε από το τρένο. Την εκδοχή επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας που δήλωσε ότι «ο νεκρός σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από ένα τρένο εν κινήσει ενώ καθόταν στη σιδηροδρομική γραμμή και μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο».

Ο θάνατος του 32χρονου από την παράσυρση του τρένου με προορισμό την πόλη Ντάκα, ήταν ακαριαίος με την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος να συνεχίζονται.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης