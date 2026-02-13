Μόναχο: Φρεντέρικσεν και Ρούμπιο είχαν «εποικοδομητικές συνομιλίες» για τη Γροιλανδία
Μάρκο Ρούμπιο Μέτε Φρεντέρικσεν Γροιλανδία

Μόναχο: Φρεντέρικσεν και Ρούμπιο είχαν «εποικοδομητικές συνομιλίες» για τη Γροιλανδία

«Η δουλειά θα συνεχιστεί όπως συμφωνήθηκε στην ομάδα εργασίας ανωτάτου επιπέδου», ανέφερε η πρωθυπουργός της Δανίας

Μόναχο: Φρεντέρικσεν και Ρούμπιο είχαν «εποικοδομητικές συνομιλίες» για τη Γροιλανδία
Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε ότι η ίδια και ο Γροιλανδός ομόλογός της είχαν σήμερα μια «εποικοδομητική συνομιλία» με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, με αντικείμενο το ημιαυτόνομο νησί της Δανίας στην Αρκτική.

Η επιμονή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία προκάλεσε σοβαρές εντάσεις τους τελευταίους μήνες μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι μέλη τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Δανία. Στις 28 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία ξεκίνησαν συνομιλίες για την επίλυση της διπλωματικής κρίσης.

«Εποικοδομητική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τον πρόεδρο της Νααλακερσούισουτ (σ.σ. της κυβέρνησης της Γροιλανδίας), στη Διάσκεψη του Μονάχου» έγραψε η Δανέζα πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Η δουλειά θα συνεχιστεί όπως συμφωνήθηκε στην ομάδα εργασίας ανωτάτου επιπέδου», πρόσθεσε.

Ο Νίλσεν ανέφερε στο Instagram ότι τα συμφέροντα της Γροιλανδίας «υπογραμμίστηκαν και πάλι με σαφήνεια» σε αυτή τη συνάντηση. «Τονίστηκε ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ο Νίλσεν είχε δηλώσει πρόσφατα ότι αν οι Γροιλανδοί αναγκάζονταν να επιλέξουν μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, θα επέλεγαν τη Δανία.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, που σχετίζονται με τη Ρωσία και την Κίνα, στις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη Γροιλανδία. Το ΝΑΤΟ αυτήν την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια αποστολή για να ισχυροποιήσει την παρουσία του στην Αρκτική, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τον κατευνασμό των εντάσεων.

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι οι Γροιλανδοί θα μας θελήσουν, αλλά τα πάμε πολύ καλά με την Ευρώπη. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε για τη Γροιλανδία».
