Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο τους
Το USS Gerald R. Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που στέλνουν οι ΗΠΑ μετά το USS Abraham Lincoln
Άλλο ένα αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, μαζί με τα συνοδευτικά πλοία του στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με το CBS το Ford - το οποίο είναι το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ - ξεκίνησε από την Καραϊβική με αποστολή να καταπλεύσει στη Μέση Ανατολή όπου ήδη βρίσκεται το USS Abraham Lincoln
Το USS Ford βρισκόταν στην Καραϊβική από τον περασμένο Νοέμβριο, ως μέρος της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.
Η μετακίνηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου σημειώνεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά του απειλώντας με στρατιωτική δράση εάν δεν συμφωνήσει να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι μια «τεράστια αρμάδα» βρίσκεται καθ' οδόν προς το Ιράν ενώ σε συνέντευξη στο NBC News την περασμένη εβδομάδα είπε για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι «πρέπει να ανησυχεί πολύ».
