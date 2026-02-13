Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο τους
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Αεροπλανοφόρο Ντόναλντ Τραμπ

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο τους

Το USS Gerald R. Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που στέλνουν οι ΗΠΑ μετά το USS Abraham Lincoln

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο τους
Άλλο ένα αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, μαζί με τα συνοδευτικά πλοία του στέλνουν οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CBS το Ford - το οποίο είναι το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ - ξεκίνησε από την Καραϊβική με αποστολή να καταπλεύσει στη Μέση Ανατολή όπου ήδη βρίσκεται το USS Abraham Lincoln

Το USS Ford βρισκόταν στην Καραϊβική από τον περασμένο Νοέμβριο, ως μέρος της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Η μετακίνηση του δεύτερου αεροπλανοφόρου σημειώνεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει το Ιράν να συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά του απειλώντας με στρατιωτική δράση εάν δεν συμφωνήσει να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι μια «τεράστια αρμάδα» βρίσκεται καθ' οδόν προς το Ιράν ενώ σε συνέντευξη στο NBC News την περασμένη εβδομάδα είπε για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι «πρέπει να ανησυχεί πολύ».

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης