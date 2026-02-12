Ζημιές στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα προκάλεσε ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, διακόπηκε η ροή προς την Ουγγαρία

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έδωσε εικόνα από το σημείο, προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενους ισχυρισμούς της Ουγγαρίας ότι η Ουκρανία ευθύνεται για τη διακοπή της ροής - Ουκρανικό drone χτύπησε σταθμό της Lukoil στη Ρωσία
Ρωσική αεροπορική επίθεση στα τέλη Ιανουαρίου προκάλεσε ζημιές στο ουκρανικό τμήμα του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα, διακόπτοντας τις ροές προς την Ουγγαρία, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως δημοσίευσε εγκαίρως φωτογραφίες από τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις του αγωγού μετά την επίθεση της 27ης Ιανουαρίου, προκειμένου –όπως είπε– να αποτρέψει ενδεχόμενους ισχυρισμούς της Ουγγαρίας ότι η Ουκρανία ευθύνεται για τη διακοπή της ροής. «Γνωρίζουμε ότι η ουγγρική πλευρά προετοιμάζεται να διαμαρτυρηθεί ξανά για προβλήματα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου μέσω του Ντρούζμπα», έγραψε την Πέμπτη στην πλατφόρμα Χ.
Η Βουδαπέστη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συγκεκριμένο αγωγό, ο οποίος συνδέει τη χώρα με τη Ρωσία μέσω της εμπόλεμης Ουκρανίας, για την προμήθεια πετρελαίου.
Τα τελευταία χρόνια ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν θεωρείται από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Μόσχας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα χαρακτήρισε την Ουκρανία «εχθρό». Κατά την άφιξή του σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο Βέλγιο δεν αναφέρθηκε άμεσα στο ζήτημα του αγωγού, ωστόσο δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Μην στέλνετε τα χρήματά σας σε άλλους αν τα χρειάζεστε για την ανταγωνιστικότητά σας... μην τα στέλνετε στην Ουκρανία».
Η Ρωσία έχει θέσει στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας στη διάρκεια του τετραετούς πολέμου, ενώ οι ουκρανικές αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές στον τρόπο δημοσιοποίησης επιθέσεων, ώστε να μην παρέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στρατιωτικά από τη Μόσχα.
Σύμφωνα με πηγή με γνώση των δεδομένων, η Ρωσία δεν έχει προμηθεύσει καθόλου πετρέλαιο σε Σλοβακία και Ουγγαρία μέχρι στιγμής τον τρέχοντα μήνα, ενώ ήδη από τον προηγούμενο μήνα είχε καταγραφεί πτώση των συνδυασμένων ροών προς τις δύο χώρες περίπου στα 150.000 βαρέλια ημερησίως, έναντι ιστορικού μέσου όρου περίπου 200.000 βαρελιών για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2022-2025.
Η Ουγγαρία επί κυβέρνησης Όρμπαν έχει αυξήσει την εξάρτησή της από ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ που περιόρισαν δραστικά τις εισαγωγές μετά την εισβολή του 2022, ενώ το ζήτημα έχει εξελιχθεί και σε θέμα προεκλογικής αντιπαράθεσης ενόψει των εκλογών του Απριλίου.
Ουκρανικά drone έπληξαν διυλιστήριο της Lukoil
Στο μεταξύ, ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο της Lukoil στην ρωσική Δημοκρατία των Κόμι, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστισλάβ Γκόλντστάιν.
Σύμφωνα με την ανάρτησή του, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν επέμβει επί τόπου.
We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026
We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl
Les forces ukrainiennes 🇺🇦 de systèmes sans pilote ont mené des frappes de drones à longue portée contre la raffinerie Lukoil Ukhtaneftepererabotka à Ukhta, en République des Komis. L'installation se situe à environ 1 700 km de la frontière ukrainienne. pic.twitter.com/M49LFQ11XW— JfGino ♦️TAEM (@jfgino) February 12, 2026
Οι ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών είχαν περιορισθεί τον Ιανουάριο κατά την διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί.
Έπειτα από τις συνεχείς και συστηματικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν στερήσει την ηλεκτροδότηση και την θέρμανση από τον ουκρανικό πληθυσμό εν μέσω πολικού ψύχους, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα ότι στο εξής οι ρωσικές ενεργειακές μονάδες αποτελούν νομιμοποιημένο στόχο.
Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε χθες ότι ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της Lukoil στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.
Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα επίθεση κατά ρωσικού εργοστασίου που παράγει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τα ρωσικά αεροπορικά και πυραυλικά συστήματα στην περιοχή του Τάμποφ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο και τα αποτελέσματα της επίθεσης θα αξιολογηθούν.
Το Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι οπλοστάσιο πυραύλων χτυπήθηκε με ουκρανικούς πυραύλους Flamingo στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.
