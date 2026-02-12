Εκτός Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Ουκρανός αθλητής, που ήθελε να αγωνίζεται με κράνος προς τιμήν των νεκρών του πολέμου

Ο Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς επιδίωκε να αγωνιστεί φορώντας κράνος μνήμης με πορτρέτα Ουκρανών αθλητών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία - Απέρριψε τις εναλλακτικές που του προτάθηκαν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης