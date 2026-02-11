Αγωγή κατά του Ράμα από την ηθοποιό που δάνεισε την εικόνα της στην ψηφιακή «υπουργό» της Αλβανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Τεχνητή νοημοσύνη

Αγωγή κατά του Ράμα από την ηθοποιό που δάνεισε την εικόνα της στην ψηφιακή «υπουργό» της Αλβανίας

Η Ανίλα Μπίσα λέει ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την εικόνα της για σκοπούς που δεν είχε συμφωνήσει - Ζητά να αποσυρθεί η «υπουργός» μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση

Αγωγή κατά του Ράμα από την ηθοποιό που δάνεισε την εικόνα της στην ψηφιακή «υπουργό» της Αλβανίας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς πρόσωπο κινδυνεύει να μείνει η ψηφιακή «υπουργός» της Αλβανίας γιατί η ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή και το πρόσωπό της κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης.

Η Diella, η υπουργός Ψηφιακής Νοημοσύνης της Αλβανίας, είναι η πρώτη εικονική αξιωματούχος στον κόσμο.

Την ανακοίνωσε πέρυσι τον Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και της έδωσε τα καθήκοντα τη καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι τότε, η Diella ήταν το chatbot στην πύλη κυβερνητικών υπηρεσιών e-Albania.

Η Diella ήταν βασισμένη στο πρόσωπο και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα στο πλαίσιο συμβολαίου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, γράφει το Politico.

Η ηθοποιός έχει μηνύσει το Υπουργικό Συμβούλιο, τον πρωθυπουργό, μια ιδιωτική εταιρεία που συμμετείχε στο έργο και την Εθνική Υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας (AKSHI).

Ισχυρίζεται δε ότι η κυβέρνηση συνέχισε να χρησιμοποιεί την εικόνα της πέραν του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου και πεδίου εφαρμογής, το οποίο περιοριζόταν στην πλατφόρμα e-Albania.

Η Μπίσα ζητά την έκδοση διαταγής για την άμεση διακοπή της χρήσης της εικόνας της μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Όπως υποστηρίζει, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εικόνας τής προκάλεσε σημαντική και ανεπανόρθωτη ζημιά.

Από την πλευρά της, η κυβερνητική εκπρόσωπος Μανιόλα Χάσα δήλωσε στο Politico ότι κατά την άποψη της κυβέρνησης «η αγωγή είναι παράλογη, αλλά χαιρετίζουμε την ευκαιρία να την επιλύσουμε μια για πάντα σε δικαστήριο».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης