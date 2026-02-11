Σάλος στη Βραζιλία: 60χρονος πιλότος βίαζε για χρόνια ανήλικα παιδιά, τον έπιασαν σε αεροπλάνο για Σάο Πάολο, δείτε βίντεο
Ο Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ θεωρείται αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η σύλληψη ενός 60χρονου πιλότου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικους και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ συνελήφθη τη Δευτέρα ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο πτήσης με προορισμό το Σάο Πάολο.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 60χρονος χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες για να πηγαίνει σε ξενοδοχεία με παιδιά και εκεί να τα κακοποιεί σεξουαλικά.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν, επίσης, ότι ο πιλότος λάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων του που του έστελναν οι μητέρες ή οι γιαγιάδες τους.

Στους συνεργούς του εκτός από χρήματα, ο πιλότος έδινε φάρμακα, τους πλήρωνε το ενοίκιο ή τους αγόραζε συσκευές όπως τηλεοράσεις. Ανάμεσά στα θύματά του βρίσκονται τρεις αδελφές, ηλικίας 14, 12 και 11 ετών.

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν εικόνες παιδικής πορνογραφίας με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι τις είχε για να τις διανείμει και σε άλλα άτομα με αρρωστημένες διαθέσεις.

Εκτός από τον πιλότο στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία Fasten Your Seatbelts (μτφ. Δέστε τις ζώνες σας) συνελήφθησαν η γιαγιά των τριών κοριτσιών αλλά και η μητέρα μιας 11χρονης, στην οποία πέρασαν χειροπέδες την ώρα που αποθήκευε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Μια από τις γυναίκες που συνελήφθησαν μαζί με τον 60χρονο πιλότο
