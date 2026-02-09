Η Κούβα διακόπτει για έναν μήνα τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα λόγω ενεργειακής κρίσης
ΚΟΣΜΟΣ
Ενημέρωση της κουβανικής Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες – Στο φόντο η διακοπή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και οι πιέσεις των ΗΠΑ

Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς και από τη νήσο πως ο ανεφοδιασμός των αεροσκαφών τους με κηροζίνη θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν μήνα από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (σ.σ. τοπική ώρα) εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης στη χώρα, δήλωσε χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος ευρωπαϊκού αερομεταφορέα.

«Η κουβανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ειδοποίησε όλες τις εταιρείες πως θα γίνεται πλέον ανεφοδιασμός (...) με καύσιμο αεροσκαφών από την Τρίτη 10η Φεβρουαρίου στις 00:00», είπε το στέλεχος ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Κούβα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οξύτατη ενεργειακή κρίση μετά το τέλος του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, καθώς και την αμερικανική απειλή για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

