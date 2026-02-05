Συνεχίζεται η κακοκαιρία στη Γερμανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο Βερολίνου λόγω παγετού

Προβλήματα σημειώθηκαν και καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, με περισσότερες από 60 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί έως το μεσημέρι - Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε παγωμένη λίμνη