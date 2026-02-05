Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Δύο τάνκερ με πάνω από 1 εκατ. λίτρα λαθραίο ντίζελ κατάσχεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο
Συνελήφθησαν 15 αλλοδαποί ναυτικοί για λαθρεμπόριο καυσίμων, δεν έχει γίνει γνωστή προέλευση των τάνκερ
Στην κατάσχεση δύο ξένων τάνκερ κοντά στο Νησί Φαρσί στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρονται να μετέφεραν περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα λαθραίου diesel, προχώρησε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν την Τετάρτη ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο πλοία εντοπίστηκαν έπειτα από επιχειρήσεις πληροφοριακής παρακολούθησης και επιτήρησης που πραγματοποίησαν οι ιρανικές αρχές. Το φορτίο κατασχέθηκε, ενώ τα πλοία τέθηκαν υπό τον έλεγχο του Ιράν.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 15 αλλοδαποί ναυτικοί, μέλη των πληρωμάτων των δύο σκαφών. Οι συλληφθέντες παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές για τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα οι εθνικότητές τους.
Το νησί Φαρσί θεωρείται στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή, καθώς φιλοξενεί ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης. Στο παρελθόν έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών εντάσεων, όπως το 2016, όταν ιρανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει στη σύλληψη Αμερικανών ναυτών.
Η λαθραία διακίνηση καυσίμων παραμένει χρόνιο πρόβλημα για το Ιράν, καθώς οι βαριές κρατικές επιδοτήσεις στο ντίζελ και τη βενζίνη διατηρούν τις εγχώριες τιμές σε χαμηλά επίπεδα, καθιστώντας ιδιαίτερα κερδοφόρα την παράνομη εξαγωγή τους σε γειτονικές χώρες, όπου οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν σε τακτική βάση παρόμοιες κατασχέσεις. Το 2025 είχαν προηγηθεί, μεταξύ άλλων, η αναχαίτιση δύο πλοίων με σημαία Τανζανίας κοντά στο ίδιο νησί τον Απρίλιο, τα οποία μετέφεραν 1,5 εκατομμύριο λίτρα καυσίμων, καθώς και ένα ακόμη περιστατικό τον Δεκέμβριο με πλοίο που φέρεται να μετέφερε τέσσερα εκατομμύρια λίτρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις χώρες προέλευσης των πληρωμάτων των πλοίων.
NEW: Iran’s IRGC says it seized two oil tankers in the Persian Gulf carrying about one million liters of smuggled fuel and around 15 foreign crew members. pic.twitter.com/eOCr2b3UVP— Clash Report (@clashreport) February 5, 2026
