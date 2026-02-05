Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί για σεισμό πάνω από 7 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά, θα επηρεαστούν Κωνσταντινούπολη και 10 επαρχίες
Ο καθηγητής σεισμολογίας υπογράμμισε ότι το μέγεθος της καταστροφής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη γειτνίαση με το ρήγμα
Σαφή προειδοποίηση για τις επιπτώσεις ενός ισχυρού σεισμού στη θάλασσα του Μαρμαρά απηύθυνε ο σεισμολόγος καθηγητής Χαλούκ Εϊντογάν, μιλώντας στο «Εργαστήριο για έναν Ανθεκτικό στις Καταστροφές Μαρμαρά», που διοργάνωσε ο Μητροπολιτικός Δήμος Τεκίρνταγ. Όπως τόνισε, ένας σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ ή μεγαλύτερος στο Μαρμαρά δεν θα πλήξει μόνο την Κωνσταντινούπολη, αλλά θα επηρεάσει άμεσα ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.
Ο καθηγητής επισήμανε ότι ο όρος «σεισμός της Κωνσταντινούπολης», που χρησιμοποιείται συχνά στη δημόσια συζήτηση, είναι παραπλανητικός. «Ο σεισμός δεν θα γίνει μέσα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά μέσα στη θάλασσα του Μαρμαρά. Αυτό σημαίνει ότι 7 έως 10 επαρχίες που έχουν ακτές στον Μαρμαρά θα επηρεαστούν άμεσα. Γι’ αυτό πρέπει να μιλάμε για “σεισμό του Μαρμαρά” και όχι για σεισμό μιας μόνο πόλης», ανέφερε, σύμφωνα με την cumhuriyet.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα λάθη πολεοδομικού σχεδιασμού και στην έλλειψη επαρκών γεωτεχνικών ελέγχων. Όπως είπε, η δόμηση σε περιοχές με κίνδυνο ρευστοποίησης εδαφών ή κατολισθήσεων αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σφάλματα. «Το πρώτο λάθος είναι να εγκαθίσταται κανείς σε ακατάλληλες περιοχές. Το δεύτερο είναι να ανοίγονται αυτές οι περιοχές στην οικοδομή. Όταν αυτά τα λάθη συνδυάζονται με προβλήματα στην κατασκευή και την έλλειψη ελέγχων, τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας σε έναν μεγάλο σεισμό», προειδοποίησε.
Ο σεισμολόγος κατέληξε τονίζοντας ότι η πρόληψη, η σωστή επιλογή εδάφους και οι αυστηροί έλεγχοι στις κατασκευές είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των απωλειών σε έναν μελλοντικό μεγάλο σεισμό στον Μαρμαρά, ο οποίος –όπως επανέλαβε– δεν θα αφορά μία πόλη, αλλά ολόκληρη την περιοχή.
Το μέγεθος της καταστροφήςΟ Εϊντογάν υπογράμμισε ότι το μέγεθος της καταστροφής δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη γειτνίαση με το ρήγμα. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον καταστροφικό σεισμό του Γκολτσούκ το 1999, σημείωσε ότι υπήρξαν περιοχές πάνω στο ρήγμα που δεν υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ άλλες, αρκετά μακριά από αυτό, ισοπεδώθηκαν. «Αν εξηγούσαμε τα πάντα μόνο με το ρήγμα, τότε περιοχές όπως το Αβτζιλάρ δεν θα είχαν καταστραφεί. Οι μεγάλοι σεισμοί είναι περιφερειακοί σεισμοί. Αν υπάρχει πρόβλημα στο έδαφος ή στο κτίριο, ο σεισμός θα το βρει και θα το γκρεμίσει», τόνισε.
