Τραμπ μετά τη συνάντηση με Πέτρο: Συνεννοηθήκαμε πολύ καλά για την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.