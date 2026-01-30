Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατάρρευση ορυχείου που ελέγχουν οι αντάρτες

Στο ορυχείο, όπου καθημερινά οι ντόπιοι σκάβουν με τα χέρια για να κερδίσουν μερικά δολάρια, εξορύσσεται περίπου το 15% του παγκόσμιου κολτάν το οποίο είναι περιζήτητο από τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων