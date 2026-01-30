Αμερικανικό αντιτορπιλικό έδεσε σε λιμάνι του Ισραήλ εν μέσω σεναρίων για χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν
Αμερικανικό αντιτορπιλικό έδεσε σε λιμάνι του Ισραήλ εν μέσω σεναρίων για χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ μετακινούν στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη διαθέσιμη δύναμη πυρός και τις αμυντικές δυνατότητες στην περιοχή

Αμερικανικό αντιτορπιλικό έδεσε σε λιμάνι του Ισραήλ εν μέσω σεναρίων για χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν
Στο λιμάνι της Ελάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα του Ισραήλ έδεσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό, σε μια περίοδο που η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι τεταμένη, καθώς ο Τραμπ έχει απειλήσει με νέα χτυπήματα το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η άφιξη του USS Delbert D. Black ήταν προγραμματισμένη και αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ των IDF και του αμερικανικού στρατού.



Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ μετακινούν στρατιωτικά μέσα στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη διαθέσιμη δύναμη πυρός και τις αμυντικές δυνατότητες στην περιοχή και δίνοντας στον Τραμπ την επιλογή να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν, με φόντο τη δολοφονία διαδηλωτών από το καθεστώς.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία πλέουν τακτικά στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αν και η άφιξή τους στο λιμάνι του Ελάτ είναι σπάνια.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει οποιαδήποτε δράση αποφασίσει ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει καλέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα, απειλώντας το ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα αναλάβουν σκληρότερη δράση. Η Τεχεράνη απάντησε ότι θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε εξάλλου ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, αν και σημείωσε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να αναλάβει δράση. Εξάλλου πριν λίγες ημέρες κατέπλευσε στα ανοικτά του Ιράν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».
