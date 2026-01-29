Η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη της διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας Μινγκ που διαχειριζόταν κέντρα διαδικτυακής απάτης
Η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη της διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας Μινγκ που διαχειριζόταν κέντρα διαδικτυακής απάτης
Καταδικάστηκαν για σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονίες, παράνομη κράτηση ανθρώπων και εκτεταμένες απάτες
Στην εκτέλεση 11 μελών της διαβόητης μαφιόζικης οικογένειας Μινγκ, η οποία φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων online απάτης στη Μιανμάρ, προχώρησαν οι κινεζικές αρχές, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.
Δικαστήριο της επαρχίας Τζετζιάνγκ είχε καταδικάσει τα μέλη της οικογένειας Μινγκ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους για σειρά σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονίες, παράνομη κράτηση, εκτεταμένη απάτη και λειτουργία παράνομων λεσχών τυχερών παιχνιδιών. Οι καταδικαστικές αποφάσεις επικυρώθηκαν τον Νοέμβριο, όταν το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της Κίνας απέρριψε τις εφέσεις τους.
Η οικογένεια Μινγκ ήταν μία από τις ισχυρές φατρίες που επί χρόνια είχαν τον πραγματικό έλεγχο της πόλης Λαουκάι, στη βόρεια Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Υπό την κυριαρχία τους, η άλλοτε φτωχή και απομονωμένη πόλη μετατράπηκε σε ένα πολύβουο «βασίλειο» παρανομίας που έβριθε από καζίνο, οίκους ανοχής και οργανωμένα κυκλώματα διαδικτυακής απάτης, με στόχο κυρίως πολίτες εκτός Μιανμάρ.
Σύμφωνα με κινεζικά δικαστικά στοιχεία, οι δραστηριότητες της μαφίας Μινγκ στους τομείς της απάτης και του παράνομου τζόγου απέφεραν περισσότερα από 10 δισ. γουάν (1,4 δισ. δολάρια) την περίοδο 2015–2023. Η δράση τους οδήγησε στον θάνατο 14 Κινέζους πολίτες και προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ακόμη.
Όπως επισημαίνει τo BBC, τα κέντρα απάτης στη Μιανμάρ έχουν παγιδεύσει χιλιάδες Κινέζους εργαζόμενους, που έχουν πέσει θύματα εμπορίας και εξαναγκάζονται να εξαπατούν πολίτες του εξωτερικού υπό καθεστώς απειλών και βίας. Το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στην Κίνα, ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης ενός Κινέζου ηθοποιού χαμηλής αναγνωρισιμότητας, ο οποίος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για επαγγελματική πρόταση, αλλά κατέληξε σε κέντρο απάτης στη Μιανμάρ.
Η πίεση προς το Πεκίνο να αντιμετωπίσει τα εγκληματικά αυτά δίκτυα είχε αυξηθεί, με την κινεζική κυβέρνηση να ζητά επίμονα από τη χούντα της Μιανμάρ να περιορίσει τη δράση της λεγόμενης «μαφίας των απατών». Τελικά, όμως, η κατάρρευση της εξουσίας της οικογένειας Μινγκ ήρθε το 2023, όταν η κλιμάκωση του εμφυλίου πολέμου οδήγησε ένοπλες πολιτοφυλακές να καταλάβουν τη Λαουκάι, να συλλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα παραδώσουν στις κινεζικές αρχές.
Δικαστήριο της επαρχίας Τζετζιάνγκ είχε καταδικάσει τα μέλη της οικογένειας Μινγκ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους για σειρά σοβαρών εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονίες, παράνομη κράτηση, εκτεταμένη απάτη και λειτουργία παράνομων λεσχών τυχερών παιχνιδιών. Οι καταδικαστικές αποφάσεις επικυρώθηκαν τον Νοέμβριο, όταν το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της Κίνας απέρριψε τις εφέσεις τους.
Η οικογένεια Μινγκ ήταν μία από τις ισχυρές φατρίες που επί χρόνια είχαν τον πραγματικό έλεγχο της πόλης Λαουκάι, στη βόρεια Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Υπό την κυριαρχία τους, η άλλοτε φτωχή και απομονωμένη πόλη μετατράπηκε σε ένα πολύβουο «βασίλειο» παρανομίας που έβριθε από καζίνο, οίκους ανοχής και οργανωμένα κυκλώματα διαδικτυακής απάτης, με στόχο κυρίως πολίτες εκτός Μιανμάρ.
Σύμφωνα με κινεζικά δικαστικά στοιχεία, οι δραστηριότητες της μαφίας Μινγκ στους τομείς της απάτης και του παράνομου τζόγου απέφεραν περισσότερα από 10 δισ. γουάν (1,4 δισ. δολάρια) την περίοδο 2015–2023. Η δράση τους οδήγησε στον θάνατο 14 Κινέζους πολίτες και προκάλεσε τον τραυματισμό πολλών ακόμη.
Όπως επισημαίνει τo BBC, τα κέντρα απάτης στη Μιανμάρ έχουν παγιδεύσει χιλιάδες Κινέζους εργαζόμενους, που έχουν πέσει θύματα εμπορίας και εξαναγκάζονται να εξαπατούν πολίτες του εξωτερικού υπό καθεστώς απειλών και βίας. Το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή στην Κίνα, ιδίως μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης ενός Κινέζου ηθοποιού χαμηλής αναγνωρισιμότητας, ο οποίος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για επαγγελματική πρόταση, αλλά κατέληξε σε κέντρο απάτης στη Μιανμάρ.
Η πίεση προς το Πεκίνο να αντιμετωπίσει τα εγκληματικά αυτά δίκτυα είχε αυξηθεί, με την κινεζική κυβέρνηση να ζητά επίμονα από τη χούντα της Μιανμάρ να περιορίσει τη δράση της λεγόμενης «μαφίας των απατών». Τελικά, όμως, η κατάρρευση της εξουσίας της οικογένειας Μινγκ ήρθε το 2023, όταν η κλιμάκωση του εμφυλίου πολέμου οδήγησε ένοπλες πολιτοφυλακές να καταλάβουν τη Λαουκάι, να συλλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα παραδώσουν στις κινεζικές αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα