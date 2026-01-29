Το Κίεβο λέει ότι κατέστρεψε 15 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων το 2025

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνουν drones να πλήττουν με επιτυχία αεροσκάφη σε πέντε διαφορετικές στρατιωτικές βάσεις - Στις ρωσικές απώλειες περιλαμβάνονται 11 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Sukhoi και MiG, τρία ελικόπτερα και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov