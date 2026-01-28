Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν ο Ζελένσκι
Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, δηλαδή το εδαφικό και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, σημείωσε ο Αντίι Σιμπίχα
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ακανθώδη ζητήματα απευθείας με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος των δυο χωρών, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.
Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να υπάρξει διευθέτηση δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, σημείωσε ο Σιμπίχα σε δηλώσεις του στον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ευρωπαϊκή Αλήθεια».
Αναφερόταν στο εδαφικό και την τύχη του κατεχόμενου από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Ζαπορίζια.
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν για να επιλυθούν όσα ζητήματα εκκρεμούν, διαβεβαίωσε ο κ. Σιμπίχα.
Η Ρωσία απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία πριν δεχτεί να συζητήσει κατάπαυση του πυρός, ειδικά την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς—ή αλλιώς τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ—και από άλλες δυο περιφέρειες που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει.
Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα τον Μάρτιο του 2022, μερικές εβδομάδες μετά την εισβολή.
Ο Ζελένσκι έχει απαιτήσει επανειλημμένα να συναντηθεί με τον Πούτιν στο παρελθόν, κάτι που το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει γενικά με επιφύλαξη.
Το Σαββατοκύριακο διαπραγματευτές του Κιέβου και της Μόσχας διεξήγαγαν απευθείας συνομιλίες—τις πρώτες έπειτα από μήνες—στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Αναμένεται να ξανασυναντηθούν την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.
