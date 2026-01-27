Μπαρό σε Ρούτε: Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να αναλάβει την ασφάλειά της
Αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας στην τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO για την ανάγκη της βοήθειας των ΗΠΑ στην άμυνα της Ευρώπης
Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αντέτεινε στη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της.
«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», αντέτεινε το βράδυ της Δευτέρας ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αντικρούοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο Γάλλος υπουργός τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να εξαρτώνται από τις ΗΠΑ για την άμυνά τους.
Σημείωσε ότι ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO είναι σημαντικός και έφερε ως παράδειγμα τις δηλώσεις του ίδιου του Ρούτε, που ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ χρειάζονται το NATO».
Ανέφερε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και να επιτρέπει την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία.
Αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού πυλώνα του NATOΟ Μπαρό αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό πυλώνα του NATO και υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει τις δυνατότητες να υπερασπιστεί τον εαυτό της, χωρίς να εξαρτάται από τη βοήθεια των ΗΠΑ.
Σημείωσε ότι ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO είναι σημαντικός και έφερε ως παράδειγμα τις δηλώσεις του ίδιου του Ρούτε, που ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ χρειάζονται το NATO».
Η θέση Ρούτε για την Ευρώπη και την ανάγκη διατήρησης των σχέσεων με τις ΗΠΑΟ Ρούτε είχε τονίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς την αμερικανική υποστήριξη, προσθέτοντας ότι η δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού θα μπορούσε να οδηγήσει σε «επικαλύψεις» με το NATO.
Ανέφερε, επίσης, ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και να επιτρέπει την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Γαλλία.
