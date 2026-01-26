Ισπανία: Με μειωμένη ταχύτητα οι συρμοί στο Μαδρίτη-Βαρκελώνη λόγω ρωγμής στις ράγες
Πρόκειται για άλλη μία μείωση στο όριο ταχύτητας μετά την τραγωδία με τους 45 νεκρούς στο Ανταμούθ

Οι ισπανικές σιδηροδρομικές Αρχές μείωσαν προσωρινά το όριο ταχύτητας σε τμήμα της γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, μετά την ανίχνευση βλάβης στις ράγες.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε ρωγμή σε σημείο 110 χλμ. δυτικά της Βαρκελώνης.

Το όριο ταχύτητας στο τμήμα της γραμμής που επηρεάστηκε θα είναι 80 χλμ/ώρα μέχρι νεωτέρας. Τα τρένα υψηλής ταχύτητας ταξιδεύουν με 300 χλμ/ώρα μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, μία από τις πιο πολυσύχναστες γραμμές της Ισπανίας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν αποτελεί κίνδυνο για τα τρένα που κινούνται στη γραμμή και ότι θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν κανονικά.

Το BBC σημειώνει ότι αυτή είναι η τελευταία και πιο δραστική από τις πολλές μειώσεις ταχύτητας στις γραμμές υψηλής ταχύτητας μετά την τραγωδία με τους 45 νεκρούς στο Ανταμούθ.

Την περασμένη εβδομάδα, το όριο σε διάφορα τμήματα της γραμμής Μαδρίτη-Βαρκελώνη μειώθηκε προσωρινά στα 230 χλμ/ώρα, καθώς οι μηχανοδηγοί ανέφεραν δονήσεις ή άλλα προβλήματα στη διαδρομή. Μετά τους τεχνικούς ελέγχους, το όριο έγινε ξανά 300 χλμ/ώρα.

Ακόμη, σε ορισμένα τμήματα της γραμμής Μαδρίτη-Βαλένθια το όριο ταχύτητας μειώθηκε προσωρινά στα 160 χλμ/ώρα και 200 χλμ/ώρα.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για την τραγωδία στο Ανταμούθ, κατά την οποία τα πίσω βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με τρένο που κινούταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι Αρχές εξετάζουν ένα τμήμα της γραμμής μήκους 40 εκατοστών που αποκολλήθηκε, προφανώς λίγο πριν τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση.

Το υπουργείο Μεταφορών είχε δηλώσει ότι η γραμμή στην οποία συνέβη το δυστύχημα είχε ανακαινιστεί και πρόσφατα είχε υποβληθεί σε τεχνικούς ελέγχους.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι το τμήμα της σιδηροτροχιάς που υπέστη ζημιά, το οποίο κατασκευάστηκε το 2023, είχε συγκολληθεί σε ένα παλαιότερο τμήμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατασκευάστηκε το 1989. Η σύνδεση μεταξύ των δύο τμημάτων φαίνεται να είναι το σημείο όπου έσπασε.

