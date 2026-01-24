Αποκαλυπτικά πλάνα από τη Μινεάπολη: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που κατείχε νόμιμα ο 37χρονος διαδηλωτής, δύο δευτερόλεπτα πριν τον σκοτώσουν
Αποκαλυπτικά πλάνα από τη Μινεάπολη: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που κατείχε νόμιμα ο 37χρονος διαδηλωτής, δύο δευτερόλεπτα πριν τον σκοτώσουν

Ο άνδρας με το γκρι μπουφάν, πράκτορας ντυμένος με πολιτικά, αφαιρεί το όπλο από τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, που βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, και απομακρύνεται από το σημείο

Γιάννης Χαραμίδης
345 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο έρχονται να φωτίσουν το τι πραγματικά συνέβη στο φονικό περιστατικό στη Μινεάπολη, με δράστες ομοσπονδιακούς πράκτορες και θύμα έναν 37χρονο Αμερικανό, κάτοικο της πόλης, που κατονομάστηκε ως Άλεξ Τζέφρι Πρέτι.

Στο βίντεο φαίνεται ο 37χρονος να επιχειρεί να προστατέψει μια γυναίκα που σπρώχνεται και ρίχνεται στο οδόστρωμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και διαδηλώσεων στη Μινεάπολη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να υπερασπιστεί τη γυναίκα, οι πράκτορες τον ψεκάζουν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω της, ενώ προσπαθεί να την προστατεύσει.

Στη συνέχεια, φαίνεται ότι δέχεται επίθεση από πολλούς πράκτορες, εκ των οποίων ορισμένοι φορούν πολιτικά. Η σημαντική λεπτομέρεια στο βίντεο που ακολουθεί είναι ότι, περίπου στο 40ό δευτερόλεπτο, ένας εκ των πρακτόρων, ντυμένος με γκρι μπουφάν, φαίνεται να παίρνει το όπλο που, σύμφωνα με διαθέσιμες αναφορές, ο 37χρονος είχε νόμιμη άδεια να φέρει, και φεύγει από το σημείο με αυτό.

Αμέσως μετά, ακούγονται οι μοιραίοι πυροβολισμοί και ο Πέτρι πέφτει νεκρός.


Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Ασφάλειας Εσωτερικών Συνόρων ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες άνοιξαν πυρ, επειδή ο άνδρας πλησίασε με όπλο και αντιστάθηκε στις προσπάθειες αφοπλισμού, ενώ το γραφείο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας κατονόμασε το περιστατικό ως περίπτωση «αμυντικών βολών». Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας ήταν κάτοχος νόμιμης άδειας οπλοκατοχής και δεν είχε σημαντικό ποινικό ιστορικό.

