Αποκαλυπτικά πλάνα από τη Μινεάπολη: Πράκτορας με πολιτικά παίρνει το όπλο που κατείχε νόμιμα ο 37χρονος διαδηλωτής, δύο δευτερόλεπτα πριν τον σκοτώσουν
Ο άνδρας με το γκρι μπουφάν, πράκτορας ντυμένος με πολιτικά, αφαιρεί το όπλο από τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, που βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος, και απομακρύνεται από το σημείο
Στο βίντεο φαίνεται ο 37χρονος να επιχειρεί να προστατέψει μια γυναίκα που σπρώχνεται και ρίχνεται στο οδόστρωμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και διαδηλώσεων στη Μινεάπολη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να υπερασπιστεί τη γυναίκα, οι πράκτορες τον ψεκάζουν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω της, ενώ προσπαθεί να την προστατεύσει.
Στη συνέχεια, φαίνεται ότι δέχεται επίθεση από πολλούς πράκτορες, εκ των οποίων ορισμένοι φορούν πολιτικά. Η σημαντική λεπτομέρεια στο βίντεο που ακολουθεί είναι ότι, περίπου στο 40ό δευτερόλεπτο, ένας εκ των πρακτόρων, ντυμένος με γκρι μπουφάν, φαίνεται να παίρνει το όπλο που, σύμφωνα με διαθέσιμες αναφορές, ο 37χρονος είχε νόμιμη άδεια να φέρει, και φεύγει από το σημείο με αυτό.
BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0— OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026
Video footage suggests the victim’s gun had already been taken before the first shot was fired.— Clash Report (@clashreport) January 24, 2026
A Border Patrol agent in a gray jacket and baseball cap is seen removing the weapon and walking away. https://t.co/FcAQEe7mO9 pic.twitter.com/oDvNSsojbq
NEW: Slowed down footage suggests an agent may have disarmed the Minneapolis man who was shot and killed by federal agents.— Collin Rugg (@CollinRugg) January 24, 2026
Minneapolis Police Chief O'Hara says the man is a 37-year-old resident who allegedly had “a permit to carry.”
🎥: @Brick_Suit pic.twitter.com/7o9BItyKsI
Clearer image shows that the firearm removed from the scuffle by an agent prior to the shooting in Minneapolis was almost definitely the victim’s Sig P320, meaning he was unarmed when shot by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE). pic.twitter.com/X9OFLTUS3T— OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr