Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη
Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη

Δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν πολίτης των ΗΠΑ – Νέο βίντεο προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη
Ως νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας που φρόντιζε βαριά ασθενείς βετεράνους του αμερικανικού στρατού ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος άνδρας που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνιμο κάτοικο της Μινεσότα, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία της πόλης.

Η συμπλοκή και ο θάνατός του

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, όταν ξέσπασε συμπλοκή ανάμεσα στον Πρέτι και πολλούς ομοσπονδιακούς πράκτορες, μεταξύ των οποίων στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Περιπολίας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 37χρονος πυροβολήθηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο.

Η αστυνομία της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν λευκός άνδρας, 37 ετών, πολίτης των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση πυροβόλου όπλου από τους πράκτορες.



Τι δείχνει το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε

Νέο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται να καταγράφει μέρος της συμπλοκής πριν από τους πυροβολισμούς και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που συνοδεύουν το βίντεο, ο Πρέτι δεν φέρεται να τράβηξε το νόμιμα δηλωμένο πυροβόλο όπλο που είχε στην κατοχή του, ακόμη και τη στιγμή που δεχόταν επίθεση από πράκτορες.

Όπως υποστηρίζεται, ο 37χρονος παρενέβη αρχικά για να βοηθήσει μία γυναίκα, όταν πράκτορας φέρεται να έσπρωξε βίαια άλλο άτομο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, δέχθηκε σωματική επίθεση, ψεκασμό με σπρέι πιπεριού και καταδίωξη, ενώ φέρεται να απομακρυνόταν.

Στο βίντεο διακρίνεται συμπλοκή με τη συμμετοχή πολλών πρακτόρων, με τον Πρέτι να βρίσκεται στο έδαφος, γονατιστός, προσπαθώντας να προστατευθεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ένας από τους πράκτορες φέρεται να αφαίρεσε το νόμιμο όπλο του, το οποίο – όπως αναφέρεται – ο ίδιος δεν είχε χρησιμοποιήσει, πριν ακολουθήσουν οι πυροβολισμοί.

Κλείσιμο
Οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές, οι οποίες μέχρι στιγμής υποστηρίζουν ότι η χρήση θανατηφόρας βίας έγινε στο πλαίσιο αυτοάμυνας.




Νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων. Το 2023 φέρεται να είχε ετήσιες αποδοχές ύψους 90.783 δολαρίων. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ενώ στον επαγγελματικό του λογαριασμό στο LinkedIn παρουσιαζόταν πρόσφατα και ως «junior scientist».

Συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με αφοσίωση στους ασθενείς και έντονη αίσθηση καθήκοντος. «Δούλευα μαζί του καθημερινά για χρόνια στο νοσοκομείο Βετεράνων. Ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ, εργαζόταν με βετεράνους και ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Σίγουρα δεν του άξιζε να σκοτωθεί», δήλωσε στη Daily Mail η νοσηλεύτρια Ρουθ Άνγουεϊ.




«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους»

Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Πρέτι ενδιαφερόταν έντονα για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τη δράση της ICE. «Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, στο Associated Press.

Όπως ανέφερε η οικογένεια, ο 37χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από δικαστικά αρχεία.

Οι αντιδράσεις συναδέλφων και φίλων

Φίλοι και συνάδελφοι του Πρέτι τον περιέγραψαν ως πολιτικά ενεργό, ενημερωμένο και πρόθυμο να υπερασπίζεται όσα θεωρούσε άδικα. «Ήταν πάντα ενημερωμένος για όσα συνέβαιναν στον κόσμο. Μιλούσαμε συνεχώς για την επικαιρότητα», ανέφερε η Ρουθ Άνγουεϊ, προσθέτοντας ότι πίστευε ακράδαντα στον πολιτικό ακτιβισμό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Δρ. Ντιμίτρι Ντρεκόνια, έκανε λόγο για έναν «καλό και ευγενικό άνθρωπο» που είχε αφοσιωθεί στη φροντίδα σοβαρά ασθενών βετεράνων.
