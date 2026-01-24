Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Τα μάζεψε ο Τραμπ μετά την κατακραυγή: Χαιρέτισε τους «πολύ γενναίους» Βρετανούς στρατιώτες – Πυρά από Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία
Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν χρειάστηκαν» τη βοήθεια άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ στον 20ετή πόλεμο στο Αφγανιστάν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα τον ρόλο των Βρετανών στρατιωτών στον πόλεμο του Αφγανιστάν, αφού είχε ισχυριστεί προηγουμένως ότι οι σύμμαχοι της χώρας του στο ΝΑΤΟ είχαν μείνει «μακριά από τις γραμμές του μετώπου», δήλωση που χαρακτηρίστηκε «προσβλητική» από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.
«Οι ΜΕΓΑΛΟΙ και ΠΟΛΥ ΓΕΝΝΑΙΟΙ στρατιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι πάντα στο πλευρό των ΗΠΑ. Στο Αφγανιστάν, 457 σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν σοβαρά και συγκαταλέγονταν στους καλύτερους πολεμιστές. Είναι ένας πολύ ισχυρός δεσμός που δεν θα διασπαστεί ποτέ» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Την Πέμπτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό κανάλι Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τον ρόλο των άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον 20ετή πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν τις χρειάστηκαν».
«Θα πουν ότι έστειλαν στρατιώτες στο Αφγανιστάν (…) και είναι αληθές, όμως (οι στρατιώτες) έμειναν κάπως στα μετόπισθεν, μακριά από τις γραμμές του μετώπου», ισχυρίστηκε, αναφερόμενος στην επέμβαση της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Οι δηλώσεις αυτές άνοιξαν ένα νέο μέτωπο μεταξύ της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της και επικρίθηκαν δριμύτατα από τους Ευρωπαίους, ιδιαίτερα από τους Βρετανούς αφού το Ηνωμένο Βασίλειο πλήρωσε βαρύ τίμημα στο Αφγανιστάν, έχοντας 457 νεκρούς, τον δεύτερο μεγαλύτερο απολογισμό μετά τις ΗΠΑ (2.400). Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ προσβλητικές, προσθέτοντας ότι «εάν τις είχε κάνει ο ίδιος, ασφαλώς θα ζητούσε συγγνώμη».
Μακράν της συγγνώμης και χωρίς να απαντήσει ευθέως στον Στάρμερ, ο Λευκός Οίκος απάντησε αρχικά, σε μια ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι «οι ΗΠΑ έκαναν για το ΝΑΤΟ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα».
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θέλει να επαναλάβει την «αναγνώριση» του γαλλικού έθνους στις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτών που έπεσαν στο Αφγανιστάν, μετά τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε την υπηρεσία των στρατιωτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
«Αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις (του Τραμπ) δεν επιδέχονται σχολιασμού. Ο πρόεδρος επιθυμεί να συμπαρασταθεί και να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη τους στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών», ανέφερε το περιβάλλον του Μακρόν.
Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες των χωρών του ΝΑΤΟ «έμειναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν τους χρειάστηκαν» στον πόλεμο αυτόν (2001-21).
Η Γαλλία συμμετείχε στον πόλεμο αυτόν από το 2001 μέχρι το 2014 και θρήνησε 89 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες.
Ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υπεραμύνθηκε σήμερα της αποστολής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr) στο Αφγανιστάν υπενθυμίζοντας το «βαρύ τίμημα» που κατέβαλε η Γερμανία, μετά την αμφισβήτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ του ρόλου των συμμάχων του ΝΑΤΟ σ' αυτή τη χώρα.
«Ο στρατός μας ήταν έτοιμος όταν οι Αμερικανοί σύμμαχοί μας ζήτησαν υποστήριξη μετά την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση του 2001», δήλωσε μέσω του καναλιού του υπουργείου του στο WhatsApp.
Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Τραμπ για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το περιβάλλον του Μακρόν
Γερμανία και Ιταλία υπενθυμίζουν στον Τραμπ τη θυσία των στρατιωτών τους στο Αφγανιστάν
Η Γερμανία κατέβαλε «βαρύ τίμημα για τη δέσμευση αυτή: 59 στρατιώτες και τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια μαχών, επιθέσεων ή δυστυχημάτων», υπενθύμισε ο υπουργός. «Πολυάριθμοι τραυματίες εξακολουθούν και σήμερα να υποφέρουν από τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες αυτής της περιόδου», σύμφωνα με τον Πιστόριους.
«Τους το υπόσχομαι: θα τιμάμε τη δέσμευσή και το θάρρος των στρατιωτών μας στο Αφγανιστάν, όποιες και αν είναι οι επικρίσεις», τόνισε. Εξάλλου, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας ανήρτησε σήμερα στο X μήνυμα για να αποτίσει φόρο τιμής «στους 53 ιταλούς στρατιωτικούς» που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν.
«Ας αποτίσουμε φόρο τιμής στους 53 ιταλούς στρατιωτικούς που έπεσαν στη διάρκεια της αποστολής στο Αφγανιστάν. Και ας αποτίσουμε επίσης φόρο τιμής στους 723 στρατιωτικούς που τραυματίσθηκαν στο Αφγανιστάν και ακόμα σε όλους τους Ιταλούς που συμμετείχαν στην αποστολή», έγραψε ο Αντόνιο Ταγιάνι.
«Σε ό,τι αφορά τη δέσμευση της Ιταλίας, των ένοπλων δυνάμεών της στις αποστολές, τη γενναιότητά τους, τη θυσία τους, τον διόλου περιθωριακό ρόλο τους, δεν μπρούμε και δεν θέλουμε να δεχθούμε επιφανειακές και εσφαλμένες αναλύσεις. Απ' όποιον κι αν προέρχονται», έγραψε από την πλευρά του στο X ο ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.
Σε συνέντευξή του προχθές, Πέμπτη, στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε το ρόλο των άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη διάρκεια των 20 ετών που διάρκεσε η σύγκρουση στο Αφγανιστάν, για τους στρατιώτες των οποίων είπε ότι «έμειναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» και διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ».
