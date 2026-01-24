«Η Κίνα θα φάει τον Καναδά ζωντανό»: Ο Τραμπ απειλεί τους γείτονές του με δασμούς 100%, αν κάνουν εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο
Ντόναλντ Τραμπ Καναδάς ΗΠΑ Κίνα

«Η Κίνα θα φάει τον Καναδά ζωντανό»: Ο Τραμπ απειλεί τους γείτονές του με δασμούς 100%, αν κάνουν εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο κόσμος είναι να καταλάβει η Κίνα τον Καναδά, δεν πρόκειται να συμβεί» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 100% σε όλα τα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, σε περίπτωση που ο Καναδάς προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στον Καναδά να λειτουργήσει ως «σημείο μεταφόρτωσης» για κινεζικά προϊόντα με προορισμό την αμερικανική αγορά.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε “Drop Off Port” για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε ότι «η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά», κάνοντας λόγο για πλήρη αποδόμηση των καναδικών επιχειρήσεων, του κοινωνικού ιστού και του τρόπου ζωής της χώρας.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία Καναδά–Κίνας, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή δασμού 100% «σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σκληρής εμπορικής γραμμής που ακολουθεί η Ουάσιγκτον έναντι του Πεκίνου, αλλά και της αυξανόμενης πίεσης προς συμμάχους των ΗΠΑ να μην ενισχύουν τις οικονομικές τους σχέσεις με την Κίνα.


«Δεν πρόκειται να συμβεί»

Mετά από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στην οποία έγραψε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο κόσμος, είναι η Κίνα να καταλάβει τον Καναδά. «Δεν πρόκειται να συμβεί, ούτε καν να φτάσει κοντά στο να συμβεί», έγραψε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται ο κόσμος είναι να καταλάβει η Κίνα τον Καναδά. ΔΕΝ πρόκειται να συμβεί, ούτε καν να πλησιάσει στο να συμβεί! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

