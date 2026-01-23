Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία, μιλά για συμφωνία που «αρέσει» σε όλους - Λέει ότι Ιταλία και Πολωνία θέλουν να μπουν στο Συμβούλιο Ειρήνης

Σε δηλώσεις κατά τη επιστροφή του από το Νταβός, ο Τραμπ μίλησε για Γροιλανδία, Γάζα και Ουκρανία - Εκτίμησε ότι Ζελένσκι και Πούτιν θέλουν συμφωνία και είπε ότι θα έχει νεότερα για τη Γροιλανδία σε δύο εβδομάδες