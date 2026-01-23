Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ολλανδός YouTuber βουτάει στο νερό στη Σιβηρία με εξωτερική θερμοκρασία στους -52°, δείτε βίντεο
Ολλανδός YouTuber βουτάει στο νερό στη Σιβηρία με εξωτερική θερμοκρασία στους -52°, δείτε βίντεο
Ο Ολλανδός βγαίνει με δυσκολία από το νερό και πριν προλάβει να πάει σε εσωτερικό χώρο το σώμα του αρχίζει και παγώνει
Ένας παράτολμος Ολλανδός YouTuber επισκέφτηκε την πιο κρύα πόλη του κόσμου, τη Γιακούτσκ στη Σιβηρία, όπου η εξωτερική θερμοκρασία ήταν στους -52 βαθμούς Κελσίου και βούτηξε στο νερό!
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Tik Tok ο Ολλανδός βγαίνει με δυσκολία από το νερό και πριν προλάβει να πάει σε εσωτερικό χώρο το σώμα του αρχίζει και παγώνει.
Προσπαθεί με τη βοήθεια κάποιων άλλων ατόμων να φορέσει τις παντόφλες του αλλά έχει έρθει στα όριά του λόγω του ανυπόφορου κρύου που επικρατεί.
Στο τέλος τα καταφέρνει, φοράει ένα σκουφί και τρέχει να προλάβει να μπει κάπου ζεστά.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Tik Tok ο Ολλανδός βγαίνει με δυσκολία από το νερό και πριν προλάβει να πάει σε εσωτερικό χώρο το σώμα του αρχίζει και παγώνει.
@frankvd_yt
Ik ben nog steeds levend🤣🇷🇺♬ original sound - FrankVD
Στο τέλος τα καταφέρνει, φοράει ένα σκουφί και τρέχει να προλάβει να μπει κάπου ζεστά.
@frankvd_yt
De koudste stad ter wereld, Jakoetsk🇷🇺 (-47 ℃) Check de volledige video op youtube ‘FrankVD’♬ origineel geluid - FrankVD
Γικούτσκ, η πιο κρύα πόλη στον κόσμοΤο Γιακούτσκ είναι μία πόλη της Σιβηρίας και θεωρείται η πιο κρύα πόλη στο κόσμο με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους -50 βαθμούς Κελσίου.
Μάλιστα, κάποτε καταγράφηκε και η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ... -71 βαθμοί Κελσίου
Ein kleiner Vorweihnachtsgruß aus Jakutsk, der Hauptstadt und größten Stadt der Teilrepublik Sacha im russischen Föderationskreis Fernost.— InfraRot _Medien (@Infrarot_Medien) December 20, 2025
Wir selber waren noch nie dort, aber wir vermuten schwer, dass dort nicht mit Wärmepumpen geheizt wird. pic.twitter.com/iUAw7mwEIP
Ο Ολλανδός επιχείρησε να περάσει 4 ημέρες σε αυτή την παγωμένη πόλη για χάρη ενός βίντεο στο YouTube.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα