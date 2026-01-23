Ολλανδός YouTuber βουτάει στο νερό στη Σιβηρία με εξωτερική θερμοκρασία στους -52°, δείτε βίντεο
Ο Ολλανδός βγαίνει με δυσκολία από το νερό και πριν προλάβει να πάει σε εσωτερικό χώρο το σώμα του αρχίζει και παγώνει

Ένας παράτολμος Ολλανδός YouTuber επισκέφτηκε την πιο κρύα πόλη του κόσμου, τη Γιακούτσκ στη Σιβηρία, όπου η εξωτερική θερμοκρασία ήταν στους -52 βαθμούς Κελσίου και βούτηξε στο νερό!  

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο Tik Tok ο Ολλανδός βγαίνει με δυσκολία από το νερό και πριν προλάβει να πάει σε εσωτερικό χώρο το σώμα του αρχίζει και παγώνει.

Ik ben nog steeds levend🤣🇷🇺

Προσπαθεί με τη βοήθεια κάποιων άλλων ατόμων να φορέσει τις παντόφλες του αλλά έχει έρθει στα όριά του λόγω του ανυπόφορου κρύου που επικρατεί. 

Στο τέλος τα καταφέρνει, φοράει ένα σκουφί και τρέχει να προλάβει να μπει κάπου ζεστά.
De koudste stad ter wereld, Jakoetsk🇷🇺 (-47 ℃) Check de volledige video op youtube ‘FrankVD’

Γικούτσκ, η πιο κρύα πόλη στον κόσμο

Το Γιακούτσκ είναι μία πόλη της Σιβηρίας και θεωρείται η πιο κρύα πόλη στο κόσμο με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμα και τους -50 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, κάποτε καταγράφηκε και η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ... -71 βαθμοί Κελσίου

Ο Ολλανδός επιχείρησε να περάσει 4 ημέρες σε αυτή την παγωμένη πόλη για χάρη ενός βίντεο στο YouTube.

